Démarches administratives : les documents numériques de « Dzair Digital Services » officiellement reconnus

Une étape décisive vient d’être franchie dans le chantier de la modernisation de l’administration publique. Les documents administratifs délivrés par voie électronique via le Portail national des services numériques (Dzair Digital Services) sont désormais formellement acceptés et reconnus par l’ensemble des structures et institutions publiques.

L’annonce a été faite ce mardi à Alger par la ministre, Haut-Commissaire à la numérisation, Mme Meriem Benmouloud, lors d’une rencontre médiatique organisée par le HCN, en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mohamed Hattab, et de la ministre déléguée chargée des Collectivités locales, Mme Fouzia Naama.

Un cadre contraignant pour mettre fin au papier

Cette avancée fait suite aux directives du Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, visant à conférer une pleine valeur juridique aux actes électroniques et à simplifier les procédures administratives.

« La transformation numérique ne saurait se limiter à la délivrance de documents dématérialisés ; elle exige leur acceptation effective et obligatoire par l’ensemble des administrations », a souligné Mme Benmouloud.

Cette disposition vise à mettre un terme définitif au maintien en parallèle des circuits papier et électroniques.

🟢 À LIRE AUSSI : Carte grise perdue ou volée en Algérie : déclaration, dossier de duplicata et démarche

Pour garantir le respect de cette mesure, un nouvel espace dédié a été intégré au portail Dzair Digital Services. Il permet aux citoyens de suivre le parcours de leurs documents, de vérifier leur prise en compte et, le cas échéant, d’introduire un recours ou une réclamation en ligne en cas de refus injustifié par une administration.

Une adoption massive en quatre mois

Lancé en juillet dernier avec seulement 21 prestations, le Portail national connaît une progression rapide. Il comptabilise aujourd’hui 68 services disponibles, avec pour objectif de franchir le cap des 100 services publics d’ici la fin de l’année, dont 23 liés à l’émission de documents signés électroniquement.

Quatre mois après son inauguration, le bilan chiffré traduit une adhésion marquée. Le portail rassemble déjà plus de 2 millions d’utilisateurs inscrits, tandis que le volume de documents électroniques signés et délivrés a dépassé le seuil des 800 000 actes.

Vers le principe d’échange interinstitutionnel

Intervenant à cette occasion, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mohamed Hattab, a qualifié cette décision de « jalon majeur ».

Il a plaidé pour un changement paradigmatique majeur : faire évoluer le système vers une administration proactive qui récupère et vérifie directement les informations auprès des services concernés, dispensant le citoyen de fournir des documents ou données déjà détenus par l’État.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

🟢 À LIRE AUSSI : Carte Vitale : comment un Algérien installé en France obtient son numéro de sécurité sociale

M. Hattab a rappelé que l’écosystème numérique de son secteur s’appuie désormais sur 38 plateformes proposant 256 télé-services répartis sur 13 organismes sous tutelle, dont 7 ont déjà été intégrés au Portail national.

Il a enfin insisté sur la nécessité continue de renforcer la protection des données personnelles, la formation des compétences et la mise à niveau des infrastructures d’information.