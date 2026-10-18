Acte de naissance, casier judiciaire, NIF… les papiers à obtenir en ligne sur Dzair Digital Services

Actes de naissance, de mariage ou de décès, casier judiciaire, certificat de nationalité : ces documents s’obtiennent en ligne. Voici les portails officiels à utiliser et les conditions d’accès. Certains papiers exigent pourtant encore un passage au guichet.

Il n’est plus toujours nécessaire de faire la queue à la mairie pour obtenir un acte de naissance. L’Algérie a dématérialisé une grande partie de ses démarches d’état civil et judiciaires. Plusieurs portails officiels coexistent toutefois, et tous ne s’adressent pas au même public.

Dzair Digital Services : quels documents peut-on obtenir sur dzds.dz ?

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a lancé officiellement Dzair Digital Services le 5 juillet 2026. Ce portail national regroupe les services numériques de plusieurs ministères et institutions publiques. Le Haut-commissariat à la numérisation, dirigé par la ministre Meriem Benmouloud, en assure le développement.

Le succès est rapide : la plateforme a dépassé le million d’inscrits en deux mois et demi, selon le Haut-commissariat. Elle a aussi enregistré plus de cinq millions de visiteurs. Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a par ailleurs demandé à toutes les administrations d’accepter les documents extraits du portail.

Sur dzds.dz, les services sont classés par ministère. Côté Intérieur, les usagers peuvent obtenir leurs actes de naissance, de mariage ou de décès. Le ministère de la Justice y propose le certificat de nationalité et le casier judiciaire.

La plateforme rassemble aussi plusieurs documents du secteur du Travail et de la Sécurité sociale. On y trouve les attestations d’affiliation à la CNAS ou à la Casnos, ainsi qu’une attestation de revenu. L’allocation chômage et une attestation de non-perception de pension de retraite figurent également au catalogue.

Les contribuables y trouvent aussi plusieurs documents fiscaux, ajoutés le 9 septembre 2026 avec la Direction générale des impôts. Le portail permet de demander l’extrait de rôle, le certificat de non-imposition et le certificat d’existence C20. Il propose aussi l’attestation d’immatriculation fiscale (NIF), pour les personnes physiques comme pour les personnes morales.

Depuis le Conseil des ministres du 12 juillet 2026, le catalogue s’enrichit régulièrement. Il comprend désormais le paiement en ligne des factures Sonelgaz et les demandes de raccordement à l’eau potable. Les personnes aux besoins spécifiques et les bénéficiaires de l’AFS peuvent aussi y demander leur carte. La reconnaissance des diplômes étrangers et des services liés au Hadj figurent également au catalogue.

Le portail héberge aussi la plateforme électronique de l’apostille, lancée le 9 juillet 2026. Pilotée par le ministère des Affaires étrangères, elle simplifie la certification des documents publics destinés à un usage à l’étranger. Elle s’inscrit dans le cadre de la suppression de l’exigence de légalisation des documents publics étrangers.

L’accès passe par la création d’un compte, validée par un code reçu par SMS. L’inscription et les services de base sont gratuits, hors droits légaux déjà applicables à certains documents, selon le portail. Une application mobile Dzair Digital Services est aussi disponible sur Google Play et l’App Store. Si le code n’arrive pas, le Haut-commissariat conseille de vérifier le dossier des messages indésirables du téléphone.

Certains sites en .com ou en .online reprennent pourtant le nom de la plateforme, sans en être l’émanation officielle. Seule l’adresse dzds.dz correspond au portail officiel. Méfiez-vous de toute copie qui réclame un paiement ou des données personnelles.

Actes de naissance, de mariage et de décès : disponible sur dzds.dz

Le ministère de l’Intérieur avait lancé en décembre 2020 un premier portail de retrait à distance des actes d’état civil. Cette adresse, etatcivil.interieur.gov.dz, n’est plus accessible aujourd’hui. Les actes de naissance, de mariage et de décès se demandent via dzds.dz, dans la rubrique du ministère de l’Intérieur.

La fiche familiale ne figure pas encore au catalogue en ligne. Le portail l’annonce, comme le certificat de résidence, pour une prochaine vague d’intégration, sans date précise. En attendant, elle reste délivrée dans n’importe quelle commune, sur présentation du livret de famille.

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Acte de naissance 12S : la démarche pour les Algériens de l’étranger

Les Algériens nés en Algérie et immatriculés auprès d’un consulat peuvent demander leur acte de naissance spécial 12S en ligne. La demande se fait sur le portail demande12s.interieur.gov.dz du ministère de l’Intérieur. Ce document est notamment indispensable pour obtenir le passeport biométrique.

Le demandeur reçoit d’abord un code d’accès par e-mail, après avoir saisi ses nom, prénom et adresse électronique. Il remplit ensuite sa demande, puis suit son traitement grâce à l’onglet « Suivi de demande ». Le service consulaire lui remet enfin l’acte.

Les Algériens nés à l’étranger suivent une autre procédure. Ils doivent s’adresser au consulat, qui gère la transcription de leur acte de naissance. Vérifiez les modalités auprès du consulat compétent avant toute démarche, afin d’éviter toute confusion.

Casier judiciaire en ligne : comment télécharger le bulletin n° 3 ?

Le ministère de la Justice permet aux citoyens algériens se trouvant en Algérie de demander leur casier judiciaire en ligne. L’inscription ne se fait qu’une seule fois, sur une interface dédiée de son portail électronique. Le demandeur y renseigne son identité et son numéro de téléphone portable, puis valide le formulaire.

Il reçoit aussitôt un code de confirmation sur son téléphone, qu’il saisit pour terminer l’inscription. Le casier judiciaire (bulletin n° 3) s’affiche alors au format PDF, signé électroniquement. Le demandeur peut l’enregistrer et l’imprimer.

Le portail lui remet deux jeux d’identifiants : l’un pour les services électroniques du ministère, l’autre pour le retrait du casier. Ces identifiants deviennent actifs dans les 24 heures. Pour les demandes suivantes, il suffit de se connecter à portail.mjustice.dz et de cliquer sur « Retrait du casier judiciaire ».

Au guichet du tribunal, la démarche s’est aussi simplifiée. Selon le ministère, un seul document biométrique suffit désormais, comme la carte d’identité, le passeport ou le permis de conduire biométrique. Cette mesure s’inscrit dans la simplification des procédures engagée par le ministère.

Depuis l’étranger, la démarche en ligne reste difficile. Le service est réservé aux personnes se trouvant en Algérie, et les portails officiels restent souvent inaccessibles hors du pays. Les Algériens établis à l’étranger ont donc intérêt à se rapprocher de leur consulat avant toute démarche.

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Certificat de nationalité algérienne : demande en ligne ou au tribunal

Le certificat de nationalité figure lui aussi parmi les services électroniques du ministère de la Justice. Demandé sur portail.mjustice.dz, il s’affiche immédiatement à l’écran au format PDF. Il comporte une signature électronique et un code-barres. Le demandeur peut ensuite l’enregistrer et l’imprimer.

Au tribunal, la procédure s’est aussi allégée depuis le 16 mars 2025. Il suffit de présenter sa carte d’identité ou son passeport biométrique, après vérification dans la base de données nationale. Si son identité n’y figure pas, le demandeur fournit ses justificatifs, puis intègre la base pour ses demandes suivantes.

Le ministère propose enfin un service d’« authentification des documents électroniques ». Il permet de vérifier l’authenticité d’un document délivré en ligne. Cette vérification peut rassurer une administration ou un employeur qui reçoit une version numérique.

Certificat de résidence et fiche familiale : faut-il encore se déplacer ?

Le ministère de l’Intérieur indique que le certificat de résidence se demande à la commune du lieu de résidence. Sa délivrance en ligne, annoncée dès 2020, se fait toujours attendre. Le service figure parmi ceux prévus pour une prochaine vague d’intégration, sans date communiquée. Pour ce document, le passage au guichet reste donc la règle.

D’autres démarches disposent de leurs propres services en ligne. C’est le cas du suivi des demandes de passeport, de carte d’identité ou de permis de conduire. L’équivalence des diplômes étrangers se demande désormais, elle aussi, via Dzair Digital Services.

Ces portails évoluent régulièrement, et plusieurs restent souvent inaccessibles depuis l’étranger. En cas de difficulté, adressez-vous à la commune, au tribunal ou au consulat compétent. Méfiez-vous enfin de toute demande de paiement ou de données personnelles sur un site non officiel.

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