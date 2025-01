DZ Mob Pay : Voici comment fonctionne le tout premier système de « paiement mobile » en Algérie

Une nouvelle ère s’ouvre pour les paiements en Algérie avec le lancement imminent du système de paiement électronique DZ Mob Pay. Ce système, adopté par la plupart des banques publiques et privées, promet de révolutionner la manière dont les Algériens effectuent leurs transactions financières.

Annoncé récemment par les banques et Algérie Poste, DZ Mob Pay offre aux utilisateurs la possibilité d’effectuer des paiements et des transferts d’argent facilement et en toute sécurité à partir de leurs smartphones.

Ce système novateur vise à simplifier les transactions quotidiennes des particuliers et des commerçants en combinant innovation, sécurité et interopérabilité. Il permet notamment d’effectuer des paiements par code QR et des transferts d’argent entre particuliers de manière rapide et sécurisée.

L’activation de DZ Mob Pay dès le début de 2025 marque une étape importante dans le développement de l’inclusion financière en Algérie. En permettant aux utilisateurs d’effectuer des paiements et des transferts à partir de leurs smartphones, ce système facilite l’accès aux services financiers pour un plus grand nombre de personnes.

DZ Mob Pay : Une révolution dans les paiements mobiles en Algérie

Le système DZ Mob Pay est basé sur une technologie simple et intuitive. Les utilisateurs peuvent effectuer des paiements en scannant simplement le code QR du commerçant. Cette méthode de paiement est non seulement rapide et pratique, mais elle réduit également les files d’attente.

Pour garantir la sécurité des transactions, les banques ainsi qu’Algérie Poste ont mis en place des mesures de sécurité renforcées. Les données des utilisateurs sont protégées et les transactions sont cryptées.

Parmi les avantages offerts par ce système de paiement électronique, on peut citer la facilité et la sécurité de souscription via les banques ou Algérie Poste, garantissant ainsi l’accessibilité de tous à ce service innovant. De plus, le système offre l’avantage de transactions gratuites pour les utilisateurs et les commerçants, ce qui constitue un incitant supplémentaire à son adoption dans la vie quotidienne.

Comment fonctionne DZ Mob Pay ?

DZ Mob Pay est un service de paiement électronique innovant qui permet d’effectuer des paiements et des transferts d’argent de manière simple et sécurisée à partir de votre smartphone.

Comment s’inscrire et utiliser DZ Mob Pay ?

Téléchargement de l’application : Téléchargez l’application DZ Mob Pay depuis l’App Store ou Google Play. Assurez-vous qu’elle est compatible avec votre banque ou avec Algérie Poste. Création de compte : Inscrivez-vous en fournissant vos informations personnelles et en liant votre compte bancaire ou postal à l’application. Activation du service : Confirmez votre inscription en suivant les instructions reçues par SMS ou en vous rendant dans une agence bancaire.

Comment effectuer un paiement avec DZ Mob Pay ?

Pour le paiement en magasin : Demandez au commerçant de scanner le code QR affiché sur son terminal de paiement. Ouvrez l’application DZ Mob Pay et scannez le code QR à l’aide de votre smartphone. Confirmez le montant de la transaction et authentifiez-vous à l’aide de votre code PIN ou de votre empreinte digitale. Vous recevrez une notification de confirmation de paiement.

Pour le transfert d’argent : Ouvrez l’application DZ Mob Pay et sélectionnez l’option « Transfert d’argent ». Saisissez le numéro de téléphone ou le numéro de compte bancaire du destinataire. Indiquez le montant à transférer et confirmez l’opération.



En attendant que DZ Mob Pay devienne un réflexe pour tous, il est important de rappeler qu’il offre une solution de paiement mobile pratique et sécurisée qui facilite les transactions financières au quotidien. Elle s’inscrit dans une démarche de modernisation des services financiers en Algérie.

