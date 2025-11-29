DZ Mob Pay : le Paiement Mobile Interbancaire en Algérie s’étendra à 15 Banques d’ici 2026

Le déploiement du paiement mobile interbancaire par code QR s’accélère en Algérie, visant une couverture de 15 banques à l’horizon 2026. L’initiative, portée par le Regroupement des Guichets Automatiques (RGA) et centrée sur la solution « DZ Mob Pay » (accessible notamment via Baridi Mob), est un pilier de la stratégie nationale de modernisation des paiements.

Le Regroupement des Guichets Automatiques (RGA) s’engage alors à étendre l’accès au paiement mobile interbancaire à 15 banques algériennes au cours de l’année 2026. Cette expansion s’appuie sur la technologie du code QR, facilitant les transferts d’argent instantanés et les paiements sécurisés entre particuliers et commerçants en Algérie, même si les parties n’utilisent pas la même institution financière.

DZ Mob Pay : Le succès de la solution de paiement interbancaire en Algérie

Selon Asia Ben Chabla Kerrouch, directrice générale du RGA, qui s’est exprimée auprès de l’Agence Presse Algérienne (APA), les clients des banques adhérentes peuvent désormais réaliser des transferts directs et payer leurs achats en moins de 10 secondes par simple lecture de code QR.

« Les utilisateurs des nouvelles applications bancaires, notamment Baridi Mob via le service DZ Mob Pay, peuvent effectuer des transferts directs entre particuliers et payer leurs achats par simple lecture d’un code QR, en moins de 10 secondes, quel que soit l’établissement bancaire du client, » a-t-elle précisé.

La couverture bancaire DZ Mob Pay : une expansion programmée

Pour l’heure, sept banques proposent alors ce service de paiement mobile en Algérie, en plus d’Algérie Poste (via Baridi Mob / DZ Mob Pay) :

Banque Nationale d’Algérie (BNA)

Crédit Populaire d’Algérie (CPA)

Banque de Développement Local (BDL)

Banque Extérieure d’Algérie (BEA)

Caisse Nationale d’Épargne et de Retraite (CNER, “Cnap Bank”)

Banque du Golfe Algérie

Banque Salam

D’ici la fin de l’année 2025, le réseau interbancaire s’élargira à neuf banques avec l’arrivée de la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (Badr) et de Fransabank Algérie. L’objectif est d’atteindre 15 établissements en 2026, marquant la généralisation du système de paiement mobile interbancaire.

Sécurité, Rapidité et Inclusion Financière grâce à Satim

Ce système permet aux commerçants algériens de recevoir les fonds en moins de 10 secondes. Cette performance est clé dans la stratégie de modernisation des paiements, supervisée par la Société Algérienne des Transactions Automatisées et des Relations Interbancaires (Satim). L’objectif est d’accélérer l’inclusion financière via les services financiers numériques.

Les derniers chiffres de la plateforme DZ Mob Pay confirment son essor : début novembre 2025, elle comptait 79 130 utilisateurs et 11 873 commerçants enregistrés. Le RGA étudie des mesures incitatives pour les professionnels afin d’accélérer l’adoption de cette solution de paiement mobile.

Ainsi, la Directrice générale a réaffirmé que les applications de paiement mobile sont hautement sécurisées, respectant les normes internationales.

Parmi les prochaines innovations, le RGA prépare alors l’intégration du SoftPOS. Cette technologie transforme les téléphones dotés de la NFC en terminaux de paiement électronique (TPE). Attendue pour la fin 2026, cette fonctionnalité permettra aux commerçants d’accepter des paiements sans contact (cartes bancaires ou smartphones), simplifiant ainsi la numérisation des paiements en Algérie.