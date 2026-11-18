Deux figures du narcotrafic marseillais, membres de la DZ Mafia, ont été condamnées à la perpétuité pour un triple assassinat commis en 2020. Le frère aîné du militant antitrafic Amine Kessaci figurait parmi les victimes. Trois autres coaccusés ont été condamnés à 18, 25 et 30 ans de prison.

Deux figures du trafic de drogue, jugées pour un triple narchomicide, ont été condamnées lundi à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté.

La cour d’assises d’Aix-en-Provence a rendu son verdict : Amine Oualane (32 ans), présenté comme l’un des chefs actuels de la DZ Mafia, et Karim Harrat (38 ans) ont été reconnus coupables du triple assassinat perpétré en 2020.

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Lourdes peines contre plusieurs accusés

Au terme d’un mois d’audience particulièrement éprouvant pour les familles des victimes, rythmé par des révélations et des accusations croisées entre les cinq accusés, la cour a prononcé trois autres peines de 18, 25 et 30 ans de réclusion criminelle. À l’origine de ce procès : l’exécution de trois jeunes hommes liés au narcotrafic marseillais — Brahim Chabane (22 ans), demi-frère aîné du militant antitrafic Amine Kessaci, Réda Khaldi (22 ans) et Nassim Loubani (24 ans).

Les crimes jugés à Aix-en-Provence datent de la nuit du 28 au 29 décembre 2020. Attirés dans un piège à Châteauneuf-les-Martigues (près de Marseille), les trois hommes sont tués par balles à la tête. Brahim Chabane et Réda Khaldi sont retrouvés dès le lendemain dans une Audi calcinée. Nassim Loubani, également abattu de plusieurs balles en pleine tête puis démembré après sa mort, est découvert le 6 janvier dans le coffre d’un second véhicule incendié.

Au total, cinq hommes comparaissaient pour avoir planifié, coordonné ou exécuté cette opération meurtrière. À leur tête, selon l’accusation : Amine Oualane (32 ans). Présenté comme un cadre présumé de la DZ Mafia — la puissante organisation qui contrôle le narcotrafic à Marseille —, il est désigné comme le chef du commando et le cerveau du guet-apens.

Des meurtres d’une grande sauvagerie

Les rôles des autres accusés se dessinaient avec précision : Karim Harrat (38 ans) était poursuivi pour avoir recruté les exécutants depuis Dubaï, tandis qu’Ahmed Zakaria Bensaci était accusé d’avoir participé directement à l’opération. De son côté, Malik Kariba a reconnu avoir mutilé le corps de Nassim Loubani. Enfin, Nadjim Ahamada Mbae répondait de son implication dans le vol du véhicule ayant servi à dissimuler la dépouille. À l’audience, tous ont toutefois contesté au moins une partie des charges retenues contre eux.

C’est le moment fort qui a bouleversé le procès : le 2 novembre, Zakaria Bensaci a jeté ses coaccusés en pâture, désignant Amine Oualane comme le tireur et Karim Harrat comme le commanditaire d’un assassinat à 200 000 euros. Des accusations rejetées en bloc, Oualane ironisant : « Je ne suis pas Batman pour tuer trois mecs. »

L’exploitation des écoutes téléphoniques et des messages échangés sur une messagerie cryptée a été déterminante pour démontrer le caractère prémédité et organisé de l’opération. En dépit de ces éléments matériels, les accusés ont continué de contester leur implication personnelle jusqu’à la toute fin des audiences.

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