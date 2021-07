Dz in Dubaï : El Djazairia One suspend la diffusion de la télé réalité

La chaîne de télévision privée algérienne El Djazairia One a annoncé aujourd’hui dans un communiqué la suspension de la diffusion de la téléréalité algérienne, les Dz In Dubaï.

Dans un communiqué publié ce soir, la chaîne de télévision privée algérienne El Djazairia One a annoncé a ses téléspectateurs, l’arrêt de la diffusion de l’émission de la télé-réalité Algérienne, surnommé, « Les Dz In Dubai ».

Le communiqué de la chaine a précisé, » en raison des nombreux messages reçus par la chaîne de la part de ses fidèles téléspectateurs critiquant certains contenus du programme. Il a été décidé, par respect pour l’honorable téléspectateur et la famille algérienne, de suspendre l’émission DZ IN DUBAI, à compter d’aujourd’hui et pour une durée indéterminée ».

El Djazairia One, a renouvelé ses excuses à son honorable public, mettant en avant à la relation forte qui lie la chaîne avec la famille algérienne et le propriétaire EURL DZ INTERNATIONAL PRODUCTION.

Propriété du programme : La Justice a tranché

En outre, dans le même communiqué, El Djazaira One, a précisé a ses précieux téléspectateurs que le tribunal de Bir Mourad Rais a statué aujourd’hui dans l’affaire du programme DZ IN DUBAI en sa faveur, après qu’un des producteurs a revendiqué la propriété du programme.