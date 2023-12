Dynamique des devises : taux de change de la Banque et du marché noir ce 21 décembre

Les données du marché formel de la Banque d’Algérie se juxtaposent souvent aux valeurs du marché parallèle du Square d’Alger, où les fluctuations prennent parfois une allure différente. L’analyse comparative entre ces deux marchés révèle des contrastes intrigants, démontrant l’importance de surveiller attentivement ces mouvements pour appréhender la véritable dynamique des échanges de devises en Algérie.

Les derniers chiffres de la Banque d’Algérie du 20 au 22 décembre 2023 indiquent que l’euro, monnaie européenne, reste stable, affichant une valeur de 146.96 dinars algériens à l’achat et 147.01 dinars algériens à la vente. De son côté, le dollar américain se maintient avec une valeur de 134.19 dinars algériens à l’achat et de 134.20 dinars algériens à la vente, et ce, selon les données du marché formel de la Banque d’Algérie.

Outre l’euro et le dollar, d’autres devises majeures restent également stables cette semaine. La livre britannique s’échange à 169.84 dinars algériens à l’achat et à 169.86 dinars algériens à la vente. Le dollar canadien, lui, a montré une légère progression, avec une cotation à 100.54 dinars algériens pour l’achat et à 100.56 dinars algériens pour la vente.

À LIRE AUSSI :

>> Banque d’Algérie : seuils des taux d’intérêt bancaires pour le 1er semestre 2024 fixés

Cours de change des devises en Algérie : que disent les chiffres du marché noir ?

Loin des chiffres établis sur le marché formel, les taux de change du marché noir créent des écarts significatifs, soulignant une variation remarquable des valeurs monétaires. Ainsi, l’euro maintient son envol à 234.00 dinars algériens à l’achat et à 236.00 dinars algériens à la vente, des taux bien supérieurs à ceux du marché officiel. De même, le dollar américain s’échange à 217.00 dinars algériens à l’achat et à 220.00 dinars algériens à la vente, confirmant une divergence marquée par rapport aux cours formels.

Par ailleurs, la livre sterling a également suivi cette tendance, se positionnant à 262.00 dinars algériens à l’achat et à 265.00 dinars algériens à la vente sur le marché parallèle. Pendant ce temps, le dollar canadien se négocie à 156.00 dinars algériens pour l’achat et à 158.00 dinars algériens pour la vente, et ce, sur le marché parallèle du Square Port Saïd d’Alger.

Ces écarts notables entre les marchés formel et informel reflètent la diversité et la fluidité des échanges de devises en Algérie. Pour une vue d’ensemble de cette dynamique, voici un tableau récapitulatif de l’évolution des cours de change pour cette journée du jeudi 21 décembre :