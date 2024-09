DV Lottery USA 2026 : on connaît la date du début des inscriptions

Les États-Unis d’Amérique ouvrent à nouveau leurs portes pour les ressortissants du monde entier pour tenter de décrocher la Green Card. Les inscriptions pour la nouvelle campagne débuteront à partir du 2 octobre 2024.

Ce document officiel permet à un ressortissant étranger de vivre et de travailler aux USA de manière permanente. Le programme DV lottery permet à un nombre limité de ressortissants des pays éligibles d’obtenir la Green Card.

À LIRE AUSSI : Green Card – immigration USA : les Algériens parmi les principaux bénéficiaires d’Afrique

Le programme de visas de diversité pour les USA sera lancé au cours de cette semaine. Les inscriptions à la nouvelle campagne débuteront à partir du mercredi 2 octobre et se poursuivront jusqu’au 5 novembre 2024. Et ce pour permettre aux personnes répondant aux critères d’admissibilité d’obtenir la Green Card. Les inscriptions commenceront à partir de 12 h (heure des USA).

Rappelons, le programme attribue chaque année jusqu’à 50 000 visas d’immigrants à des personnes remplissant les conditions d’éligibilité. La loi n’autorise qu’une seule inscription pour être sélectionné dans le cadre de ce programme de loterie.

Par ailleurs, les personnes ayant plus d’une inscription par saison au visa de diversité seront disqualifiées automatiquement. Les inscriptions se font par voie électronique via le site : https://dvprogram.state.gov/

🚨 The 2024 Green Card Lottery is OPEN! 🚨

Dreaming of a life in the USA? 🌍 The DV-2026 Diversity Visa Lottery is your chance to secure one of 55,000 U.S. Green Cards! Whether you’re looking for new opportunities, to reunite with family, or to start fresh—this is your moment.… pic.twitter.com/YuKgAU9lWw

— USA Green Card (@USAGreenCardUSA) September 27, 2024