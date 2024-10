DV Lottery USA 2026 : guide complet pour obtenir la Green Card

Les inscriptions au nouveau programme de DV Lottery pour les États-Unis d’Amérique vont commencer ce mercredi 2 octobre 2024, à partir de 12 h (heure des USA). L’occasion pour de nombreux ressortissants algériens de tenter de décrocher la Green Card américaine.

Pour être parmi les candidats dont les noms seront annoncés en mai 2025, il convient de remplir correctement le formulaire d’inscription en ligne, avant la date limite fixée pour le 5 novembre 2024.

À défaut de faire appel aux services d’un cybercafé, le candidat à la Green Card américaine peut faire son inscription lui-même et gratuitement. Il suffit seulement de suivre ces quelques conseils et de conserver son code de confirmation unique ainsi qu’une copie de la page de confirmation de l’inscription.

L’envoi du formulaire d’inscription se fait en ligne, via l’adresse dvprogram.state.gov. La demande d’inscription doit être complète et doit répondre aux exigences d’inscription au programme de visas de diversité.

Par ailleurs, avant de commencer à remplir ce formulaire en ligne, le demandeur doit s’assurer de l’utilisation d’un navigateur récent pour soumettre sa demande. Les navigateurs comme Internet Explorer risquent de rencontrer des problèmes techniques avec le système DV en ligne.

La loi américaine autorise une seule candidature au programme de visas de diversité. Dans le cas contraire, le candidat sera automatiquement disqualifié et perdra ses chances d’obtenir la Green Card américaine. Par ailleurs, pour réussir son inscription, il est important de s’assurer de remplir le formulaire en ligne correctement et de transmettre une candidature complète :

Par ailleurs, le candidat doit s’assurer de renseigner les informations suivantes :

Les photos d’entrée de la DV-2026 doivent répondre aux mêmes normes que celles des visas américains. Le candidat risque d’être exclu du programme si sa photo ou celles des membres de sa famille ne répondent pas à ces spécifications.

De plus, le candidat risque de perdre le droit de postuler au programme de DV-2026, s’il présente la même photo d’identité que les années précédentes. La photo de candidature au programme de visas de diversité doit répondre aux exigences suivantes :

Dans ce sillage, les autorités américaines ont mis à disposition des candidats au programme des visas de diversité un outil permettant de savoir si la photographie est compatible avec les exigences de ce programme, notamment le « photo Tool« (cliquer ici).

Après avoir soumis sa candidature complète, une page de confirmation apparaîtra sur l’écran indiquant le nom complet du candidat avec son code de confirmation unique. Ce dernier doit impérativement imprimer cette page. Et conserver ses coordonnées, ainsi que l’accès à l’adresse e-mail utilisée pour l’inscription à la DV Lottery USA.

Par ailleurs, à partir du 3 mai 2025, il sera possible de vérifier l’état de l’inscription en se rendant sur le site dvprogram.state.gov, puis cliquer sur » Entrant Status Check« . Et saisir ses coordonnées personnelles et le code de confirmation unique pour savoir si le candidat a été sélectionné.

