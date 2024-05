DV Lottery USA 2025 : la date de l’annonce des résultats connue

Les Algériens sont nombreux à s’inscrire à la fameuse loterie américaine, qui permet de décrocher la Green Card. Chaque année, entre le mois d’octobre et nombre, les USA ouvrent leurs portes pour s’inscrire à ce programme permettant de décrocher une carte de résidence permanente aux USA.

La loi sur l’immigration 1990 a établi le Visa de Diversité, offrant ainsi chaque année jusqu’à 55 000 visas d’immigrant par le biais de ce programme.

Depuis plusieurs mois, les ressortissants algériens ayant inscrit à ce programme s’impatientent face à l’annonce des résultats de cette loterie. Dans ce sillage, le département américain qui gère le programme des visas de diversité a annoncé la date de l’annonce des personnes sélectionnées pour rejoindre les USA.

En effet, le samedi 4 mai 2024 à partir de 12 h, les personnes inscrits à la DV loterie 2025, pour découvrir s’elles ont été sélectionnées dans le cadre de ce programme. Ces participants pourront accéder aux résultats en consultant le site de ce programme : www.dvprogram.state.gov et en indiquant le numéro de confirmation du candidat.

It’s almost time for Diversity Visa 2025 selections! Starting May 4, 2024, at 12 p.m. EDT, you will be able to check the status of your entry by entering your confirmation number at https://t.co/zhdK1JgFZy. This is the ONLY way to check if you have been selected to participate. pic.twitter.com/qgvH6mmK4K

— Travel – State Dept (@TravelGov) April 30, 2024