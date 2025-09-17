DV Lottery 2027 : les États-Unis rendent les inscriptions payantes

Les États-Unis ont mis en place de nouveaux frais de 1 dollar pour l’inscription à la loterie de diversité. Cette règle, publiée le 16 septembre 2025, prévoit que les frais seront payés en ligne au moment de l’inscription. Le département s’attend à ce que cela génère environ 25 millions de dollars.

Pour mieux répartir les coûts de gestion de la loterie DV, le département d’État américain a adopté cette nouvelle mesure. Intitulée « Barème des frais pour les services consulaires, le département d’État et les ambassades et consulats à l’étranger – Modification des frais des visas« , elle instaure de nouveaux frais d’inscription, comme l’explique le Registre fédéral.

En effet, cette nouvelle mesure, mentionnée dans le Registre fédéral, vise à répartir de manière plus équitable les frais d’inscription à la loterie des visas de diversité.

Les États-Unis instaurent des frais d’inscription à la DV loterie 2027

Auparavant, seuls les participants sélectionnés payaient les frais de demande de visa de 330 dollars, ce qui couvrait tous les coûts du programme. Désormais, le Département d’État estime que les frais d’inscription de 1 dollar partagent la charge sur l’ensemble du candidat, et non plus uniquement sur le petit pourcentage de ceux qui sont finalement choisis.

Par cette décision, le ministère espère également que cette mesure contribuera à réduire les inscriptions frauduleuses. Bien que les frais de gestion de la loterie soient maintenant pris en charge par tous les candidats, les frais de demande de visa pour les personnes retenues (qui s’élèvent actuellement à 330 dollars) ne seront immédiatement réduits. Le ministère prévoit de revoir ces frais lors d’une prochaine mise à jour.

Ces nouvelles règles s’appliqueront à la loterie DV 2027, qui devrait commencer début 2025. Le Département d’État a annoncé qu’il publiera des informations détaillées sur son site web concernant la période de candidature, les critères d’éligibilité et la liste des pays admissibles.

Le passeport de nouveau obligatoire ?

Bien que l’administration de Trump ait proposé de rendre le passeport obligatoire pour les candidats, cette mesure ne devrait pas être en vigueur pour la prochaine période d’inscription d’octobre 2025. Le processus de finalisation prend du temps.

Rappelons, en juin 2019, l’administration de Trump avait initialement mis en place l’obligation du passeport pour les souscripteurs à la loterie des visas de diversité. Cependant, cette mesure avait été annulée par un juge fédéral qui a statué qu’elle n’avait pas été mise en œuvre correctement. Suite à cette décision, le Département d’État a officiellement retiré l’exigence du passeport en 2022.

Actuellement, le gouvernement de Trump tente de rétablir cette règle, mais en suivant cette fois les procédures légales. Une proposition a été publiée le 5 août dernier pour une période de consultation publique qui se termine le 19 septembre 2025.

Malgré ces efforts, il est très peu probable que cette règle soit finalisée à temps pour la période de candidature à la DV loterie 2027.

