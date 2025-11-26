DV Lottery 2027 : l’ambassade américaine à Alger brise le silence et fait une mise au point importante

Depuis plusieurs semaines, l’impatience grandit chez les Algériens concernant l’ouverture tant attendue des inscriptions pour la nouvelle édition de la Loterie des visas de diversité, souvent appelée la Green Card. Dans ce sillage, l’ambassade américaine à Alger a publié un nouveau communiqué pour mettre en garde les demandeurs algériens.

Ce programme, qui offre une opportunité précieuse d’immigration légale aux États-Unis, suscite un engouement considérable en Algérie, comme en témoignent les nombreuses requêtes sur les réseaux sociaux.

Traditionnellement, le département d’État américain lance la période de candidatures autour du début du mois d’octobre. Or, cette date habituelle est désormais dépassée sans qu’une annonce officielle n’ait été faite. Cette période d’incertitude est malheureusement frauduleusement exploitée sur les réseaux sociaux.

On observe une hausse inquiétante de fausses informations et de tentatives d’escroquerie sur la toile ciblant les demandeurs désireux de s’inscrire au plus vite. Ces arnaqueurs tentent souvent de soutirer de l’argent ou des informations personnelles sensibles.

🟢 À LIRE AUSSI : Plus de visa pour entrer en Algérie : ces voyageurs désormais exemptés

L’ambassade des États-Unis met en garde contre les arnaques liées à la loterie des visas de diversité

Face à cette menace grandissante, l’ambassade des États-Unis vient de publier un communiqué pour alerter les citoyens algériens. En effet, la représentation diplomatique américaine informe que la période des inscriptions à la loterie des visas de diversité DV-2027 n’est pas ouverte.

Les dates officielles ainsi que toute mise à jour du processus seront annoncées uniquement par le département d’État américain. Par ailleurs, l’ambassade invite les demandeurs algériens à suivre ses canaux officiels pour des informations précises.

Le message clé de ce communiqué est de mettre en garde contre toute page, organisme ou individu prétendant pouvoir garantir une inscription ou accélérer le processus.

L’inscription à la DV Lottery désormais payante

Pour rappel, les États-Unis ont introduit des frais d’inscription de 1 dollar pour les inscriptions à la loterie des visas de diversité (DV Lottery). Cette nouvelle règle, publiée le 16 septembre 2025, exige le paiement en ligne lors de la candidature et vise à générer environ 25 millions de dollars.

Le but principal est de mieux répartir les coûts de gestion du programme sur l’ensemble des postulants, au lieu de faire supporter l’intégralité des dépenses (auparavant 330 dollars de frais de visa) uniquement par le petit pourcentage de candidats sélectionnés.

Par ailleurs, cette mesure s’appliquera à partir de la loterie DV-2027 dont le lancement a été retardé depuis plusieurs semaines. Le Département d’État américain espère que ces frais réduiront les inscriptions frauduleuses. Les postulants doivent rester vigilants et consulter le site web officiel américain, qui publiera bientôt tous les détails sur les dates de candidature et les critères d’éligibilité.

🟢 À LIRE AUSSI : DV Lottery 2027 : les États-Unis rendent les inscriptions payantes