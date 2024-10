DV Lottery 2026 : l’ambassade des USA à Alger prolonge le délai des inscriptions

L’ambassade des États-Unis d’Amérique à Alger a annoncé avoir prolongé le dernier délai des inscriptions pour le programme des visas de diversité. L’occasion pour de nombreux Algériens, qui n’ont pas encore eu l’occasion d’accomplir ces démarches, de tenter de décrocher la Green Card.

Pour rappel, les inscriptions à la DV Lottery 2026 ont commencé le 2 octobre 2024, pour donner la chance à plus de 50 000 personnes à travers le monde de décrocher la Green Card leur permettant de s’installer et de travailler aux États-Unis d’Amérique.

Initialement prévue pour le 5 novembre 2024, la date limite des inscriptions pour le programme des visas de diversité pour les USA a été prolongée. C’est ce qui ressort d’un communiqué de l’ambassade des USA à Alger, mis en ligne sur sa page officielle.

En effet, selon la représentation diplomatique, les citoyens algériens désireux de profiter de cette occasion disposent désormais de suffisamment de temps pour s’inscrire correctement à ce programme, car le dernier délai a été prolongé jusqu’au jeudi 7 novembre 2024.

« La période de candidature au programme de visas de diversité 2026 a été prolongée ! Vous avez désormais jusqu’au 7 novembre 2024 pour soumettre votre demande, ne ratez pas cette occasion ! Assurez-vous de compléter votre demande avant la date limite« , lit-on dans la publication en question.

Chaque année, le département d’État d’Amérique accorde près de 55 000 visas de diversité aux ressortissants des pays dont le taux d’immigration aux USA est assez faible. Pour candidater, le demandeur doit passer par l’étape des inscriptions qui consiste à remplir correctement et gratuitement le formulaire en ligne (cliquer ici).

Par ailleurs, bien choisir la photo de candidature et bien renseigner ses informations et coordonnées personnelles sont des critères importants dans ce processus. De plus, l’ambassade des USA conseille, aussi, de ne pas faire appel à des personnes tierce pour candidater à la DV Lottery 2026.

La double inscription à ce programme entraîne l’élimination systématique du candidat. Il est important de rappeler de bien conserver son code de confirmation et de se souvenir de l’adresse e-mail utilisée pour l’enregistrement des coordonnées personnelles indiquées.

اتبعوا التعليمات التالية وعلى الرابط أدناه للتسجيل في برنامج تأشيرة التنوع من الآن وإلى غاية 5 نوفمبر 2024.

