DV Lottery 2026 : la sélection n’est que le début, voici les étapes à suivre

Les résultats de la DV Lottery américaine, pour l’année 2026, sont désormais disponibles en ligne. Pour de nombreux Algériens ayant reçu le message tant attendu « You have been randomly selected« , la question qui se pose est maintenant de comprendre la suite des démarches à suivre.

La mise en ligne des résultats de la loterie américaine des visas de diversité 2026 représente un moment d’espoir et d’excitation pour des milliers d’Algériens ayant participé à ce programme. La réception de cette notification est une nouvelle significative, signalant une possible opportunité d’immigrer légalement aux États-Unis.

Cependant, cette sélection n’est que la première étape d’un processus potentiellement rigoureux et long. Pour les heureux bénéficiaires, une nouvelle phase d’action s’ouvre.

DV Lottery USA : la sélection n’est pas une garantie de visa

Chaque année, le Département d’État américain sélectionne aléatoirement des participants à la loterie des visas de diversité parmi toutes les inscriptions. Cette sélection initiale ne garantit pas l’obtention d’un visa pour les USA, ni d’un entretien, mais elle est une première étape d’éligibilité à ce programme.

En effet, afin d’attribuer un maximum des 55 000 visas disponibles avant le 30 septembre, un nombre de candidats supérieur au nombre de visas est nécessaire. Ce qui signifie que certaines personnes sélectionnées ne recevront pas de convocation à un entretien.

Pour maximiser leurs chances d’obtenir un visa de diversité, les candidats ayant un entretien doivent s’y préparer sérieusement. Tout manquement compromet non seulement leur dossier, mais aussi empêche l’utilisation optimale des rendez-vous disponibles pour d’autres candidats éligibles.

Le programme DV exige que le candidat ait un diplôme secondaire ou deux ans d’expérience professionnelle qualifiante. Sans cela, il n’est pas éligible, contrairement à son conjoint et ses enfants. Si ces conditions ne sont pas remplies, il risque de voir sa demande de visa refusée.

Quelles sont les prochaines étapes après la sélection ?

Par ailleurs, pour postuler à un visa de diversité, le candidat doit suivre les étapes indiquées sur usvisas.state.gov. Une fois les étapes terminées, le candidat doit passer en revue les instructions données par le centre consulaire de Kentucky.

Une fois le formulaire de demande de visa de migrant (DS-260) rempli et soumis, le candidat peut recevoir un email du KCC pour l’informer qu’un entretien lui a été programmé. Dans l’email, il lui sera demandé de créer un compte sur la plateforme de vérification du statut du nouvel arrivant. Et ce, en utilisant son numéro de confirmation, pour consulter la date, l’heure et le lieu de son entretien.

De plus, le candidat doit préparer les documents nécessaires, créer un compte sur www.ustraveldoc.com/dz avant son rendez-vous pour le retrait du passeport et prévoir un examen médical auprès d’un médecin agréé par l’ambassade des USA à Alger, au moins 15 jours avant l’entretien.

Si le visa est accordé, le passeport et les documents seront disponibles chez Aramex sous 7 à 10 jours ouvrables. En cas de refus, l’agent consulaire fournira des informations complémentaires.

