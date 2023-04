DV loterie USA 2024 : la date de l’annonce des résultats dévoilée

La date de la révélation des résultats de la Loterie Américaine DV-2024 a été confirmée. Les participants au programme pourront consulter les résultats de la loterie en accédant à ce site et en renseignant leur numéro de confirmation.

Les résultats seront accessibles à partir du 6 mai 2023. Pour ceux qui ont oublié leur numéro d’inscription, un lien sera mis à leur disposition pour les aider à le retrouver.

Le programme de visa pour la diversité, également connu sous le nom de Loterie Américaine, offre l’opportunité à plus de 50 000 personnes sélectionnées au hasard, provenant uniquement de pays qui n’envoient pas beaucoup d’immigrants aux États-Unis, d’obtenir la résidence permanente.

Afin de prévenir la surfacturation et la tarification aléatoire, ce programme a été conçu pour diversifier la population immigrante aux États-Unis. Les heureux gagnants pourront ainsi bénéficier d’un statut de résident permanent dans le pays.

Permis de travail en Suisse : des allègements annoncés

La Suisse a récemment pris des mesures pour faciliter l’immigration et l’octroi de permis de travail pour les travailleurs étrangers qualifiés.

Le département fédéral de la justice et de la police a annoncé qu’il allait éliminer les obstacles administratifs qui ont jusqu’à présent ralenti le processus d’octroi de permis de travail pour les étrangers qualifiés.

Ces mesures visent à renforcer l’économie suisse et à stimuler la croissance en permettant aux entreprises de recruter des travailleurs qualifiés plus facilement. Les travailleurs étrangers qualifiés bénéficieront également d’un accès plus facile au marché du travail suisse, ce qui peut contribuer à améliorer leur qualité de vie et leur intégration dans la société suisse.