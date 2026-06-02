DUSHKA, RPG-7, FMPK… L’ANP saisit un important lot d’armes de guerre dans cette wilaya

Une nouvelle opération préventive menée par les détachements de l’Armée Nationale Populaire (ANP) à In Guezzam a permis de déjouer une menace sécuritaire majeure. Un important lot d’armes de guerre, de munitions et un véhicule tout-terrain ont été interceptés.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé, ce mardi, le succès d’une opération qualitative menée par les forces de l’ANP dans le secteur opérationnel d’In Guezzam. Cette intervention a abouti à la saisie d’une quantité considérable d’armements et d’équipements divers.

Selon le communiqué du ministère, cette opération stratégique intervient suite à l’exploitation optimale de renseignements précis fournis par les services de sécurité.

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L’efficacité et la rapidité d’intervention des unités militaires ont permis de mettre la main sur cet arsenal, initialement destiné à alimenter des activités menaçant la sécurité et la stabilité de la région.

Arsenal militaire saisi à In Guezzam : le détail des armes et munitions récupérées

L’inventaire des saisies militaires fait état de matériels de guerre lourds et sophistiqués :

Véhicule : Un (01) véhicule tout-terrain (4×4).

(4×4). Armes automatiques : Cinq (05) pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov .

. Mitrailleuses : Trois (03) fusils-mitrailleurs de type FMPK et quatre (04) mitrailleuses de type DUSHKA .

et quatre (04) mitrailleuses de type . Défense antiaérienne : Une (01) mitrailleuse antiaérienne .

. Artillerie et lance-roquettes : Un (01) lance-roquettes de type RPG-7 et un (01) mortier.

et un (01) mortier. Munitions : Quatre (04) roquettes de type PG7V, ainsi que 2 587 balles de différents calibres et huit (08) chargeurs de munitions.

En plus de l’armement, deux (02) téléphones portables ont été saisis, confirmant la dimension cruciale du travail de renseignement qui a précédé et accompagné le déploiement sur le terrain.

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En conclusion, le ministère de la Défense nationale a réaffirmé que ces résultats probants illustrent la vigilance constante et la disponibilité absolue des forces de l’Armée Nationale Populaire.

L’institution militaire réitère son engagement indéfectible à sécuriser les frontières nationales et à mettre en échec toute tentative visant à porter atteinte à l’intégrité et à la stabilité du pays, quelles que soient les circonstances.