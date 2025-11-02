Durcissement prochain du code de la route : Tebboune serre la vis au Conseil des ministres

Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue ce dimanche à Alger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions fermes concernant le nouveau projet de loi sur la circulation routière.

Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de rendre ce texte plus précis et plus rigoureux, afin de clarifier les responsabilités et de renforcer la sécurité sur les routes algériennes.

Selon le communiqué rendu public à l’issue de la réunion, le président Tebboune a souligné que ce projet de loi devait mettre un terme à la confusion juridique souvent observée lors des accidents de la route.

Il a insisté sur le fait que chaque acteur, qu’il s’agisse du conducteur, du piéton ou des autorités chargées du contrôle, doit assumer pleinement sa part de responsabilité. L’objectif, selon lui, est d’instaurer une culture de respect des règles de circulation et de réduire le nombre élevé d’accidents enregistrés chaque année.

Tebboune ordonne un durcissement du code de la route et une réforme du secteur agricole

Le président a également rappelé que la situation actuelle du trafic routier nécessite une réforme en profondeur. Malgré les campagnes de sensibilisation répétées, les accidents continuent de causer des pertes humaines considérables et des dégâts matériels importants.

Les comportements dangereux, la vitesse excessive, l’usage du téléphone au volant et le non-respect des feux de signalisation demeurent parmi les principales causes de ces drames quotidiens.

Dans cette optique, le nouveau projet de loi devrait inclure des mesures plus strictes, notamment un renforcement des sanctions contre les infractions graves, une meilleure traçabilité des contrevenants et une coordination plus efficace entre les services de sécurité et les instances judiciaires.

Lors de la réunion, l’importance de la prévention et de l’éducation routière a également été abordée.

Tebboune veut plus d’ordre et de responsabilité

Par ailleurs, le chef de l’État a donné des orientations relatives au secteur agricole. Il a ordonné de travailler sur un projet d’orientation agricole visant à assurer une meilleure organisation et un encadrement plus efficace de ce domaine stratégique, dans le cadre d’une nouvelle vision intégrée.

Ce projet a pour objectif de renforcer la complémentarité entre les aspects professionnels du secteur et les grandes ambitions de l’État, tout en impliquant l’ensemble des acteurs spécialisés.

Cette double initiative — réforme du code de la route et refonte de la politique agricole — s’inscrit dans une démarche globale visant à moderniser la gouvernance, à renforcer la responsabilité des institutions et à consolider les fondements du développement national.