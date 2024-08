D’une valeur de 27 milliards de centimes : Saisie record de marchandises étrangères à El M’Ghair

El M’Ghair, le 12 août 2024 – Les autorités algériennes ont porté un coup dur à un réseau de contrebande, saisissant des marchandises d’une valeur estimée à 27 milliards et 600 millions de centimes.

L’opération a été menée par les services de sécurité de la wilaya d’El M’Ghair, dans le cadre de la lutte contre les crimes portant atteinte à l’économie nationale. Selon un communiqué de la police, cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les crimes économiques.

🟢 À LIRE AUSSI : La gendarmerie démantèle une organisation criminelle internationale à M’sila

Les éléments de la police judiciaire d’El M’Ghair ont intercepté un camion transportant une cargaison illégale composée principalement de téléphones portables, de caméras de surveillance et de pièces détachées de véhicules.

El M’Ghair : La police démantèle un réseau de contrebande, saisie record de téléphones et pièces détachées

L’opération a permis l’arrestation de trois individus soupçonnés d’être impliqués dans ce trafic illégal. Une enquête approfondie, menée sous la supervision du parquet compétent, a permis de démanteler l’ensemble du réseau et de mettre la main sur d’importantes quantités de marchandises dissimulées dans le camion.

Le bilan de cette opération est sans précédent :

Téléphones portables : 10 094 téléphones de différentes marques ont été saisis.

: 10 094 téléphones de différentes marques ont été saisis. Caméras de surveillance : 8 888 caméras de surveillance ont été confisquées.

: 8 888 caméras de surveillance ont été confisquées. Pièces détachées : 1 495 pièces détachées de véhicules ont été découvertes.

: 1 495 pièces détachées de véhicules ont été découvertes. Véhicules : Un camion et deux véhicules utilitaires et tourismes, utilisés pour transporter les marchandises de contrebande, ont été saisis.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger: saisie de plus de 500 milliards, démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent

Les trois individus arrêtés ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El M’Ghair. Ils sont poursuivis pour les chefs d’accusation de contrebande, d’atteinte à l’économie nationale et de blanchiment d’argent au sein d’une organisation criminelle.

Ces individus interpellés lors de cette opération risquent désormais de lourdes sanctions pénales. Si cette saisie est une victoire importante, elle ne marque en rien la fin de la lutte contre la contrebande.

Les réseaux criminels sont souvent très adaptatifs et capables de se reconstituer rapidement. Il est donc essentiel que les autorités maintiennent une vigilance de tous les instants et renforcent les contrôles aux frontières et à l’intérieur du territoire.

🟢 À LIRE AUSSI : Saisie record de faux billets à Sétif : l’Algérie soupçonne un complot marocain

Chaque citoyen a également la responsabilité de protéger son pays et son économie. En signalant toute activité suspecte, vous contribuez à affaiblir les réseaux de contrebande et à préserver notre patrimoine national.