D’une superficie de 3,5 ha : Ouverture d’un nouveau marché de voitures d’occasion dans cette wilaya

Un nouveau marché aux véhicules et au bétail a récemment ouvert ses portes à la zone d’Ain Terab, relevant de la commune de Sidi M’Barek, à l’entrée Est de la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Ce nouvel espace commercial, d’une superficie de 3,5 hectares, a nécessité un investissement de 110 millions de DA. Il vient remplacer l’ancien marché, fermé et dont le terrain a été affecté à un projet de construction de 200 logements promotionnes aidés.

Cette décision fait suite aux nombreuses demandes de déplacer l’activité commerciale de vente de véhicules et de bétail en dehors de la ville, en raison de l’expansion urbaine.

L’ancien marché causait des nuisances aux riverains et aux conducteurs en raison de l’embouteillage provoqué par le stationnement des véhicules à proximité.

En effet, le marché était situé à proximité de la route nationale n°05 et de la CW-42 en direction des communes El Anasser et Bordj Ghedir.

De plus, il était à proximité de nombreux quartiers construits ces dernières années et d’équipements publics tels que la bibliothèque principale, la maison de l’environnement, la chambre de l’artisanat et la gare routière.

Sans oublier les risques liés à l’accumulation de saleté, de déchets et de résidus de l’activité de vente de bétail, selon les autorités municipales.

Ce nouveau marché, doté de meilleures infrastructures, est appelé à améliorer les conditions de travail des commerçants et à offrir un meilleur service aux clients.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large visant à améliorer le cadre de vie des citoyens et à moderniser les infrastructures commerciales. En effet, en avril dernier, la wilaya de Blida a également ouvert un nouveau marché de vente de voitures d’occasion et de bétail dans le quartier de Dreoueche, commune de Bouarfa.

Ce marché hebdomadaire, dédié à la vente de bétail les lundis et de véhicules les vendredis, répond aux besoins d’une population en constante croissance et contribue à désengorger les centres-villes.