D’une disparition mystérieuse à un crime macabre : un homme retrouvé enterré dans un sac plastique

Une « simple » plainte pour disparition a mené la Gendarmerie nationale vers un crime sordide. Le 20 août 2025, une mère signale l’absence de ses deux fils à Ibn Badis, dans la wilaya de Sidi Bel Abbès.

Sur place, les gendarmes découvrent des taches de sang près de leur domicile. Une piste qui les conduit à une découverte macabre… le corps poignardé d’un homme de 41 ans, enterré à la hâte.

En moins de 48 heures, les enquêteurs démantèlent un réseau de neuf suspects et saisissent l’arme du crime.

Le corps poignardé d’un quadragénaire retrouvé enterré dans un sac en plastique

Le 20 août, une mère de la commune d’Ibn Badis se présente à la brigade de gendarmerie. Elle signale la disparition subite de ses deux fils, âgés de 24 et 34 ans. Les militaires se rendent immédiatement au domicile familial. Ils relèvent des traces de sang près de la maison, faisant craindre le pire. Le procureur de la République près le tribunal d’Ibn Badis ordonne alors d’élargir l’enquête.

🟢 À LIRE AUSSI : Un vétérinaire retrouvé mort… un mois après, l’autopsie révèle un égorgement glaçant

Aidés par les techniciens de la police scientifique, les gendarmes suivent la piste biologique. Leurs investigations les mènent à un terrain proche de la maison. Ils y exhument le corps d’un homme de 41 ans, enveloppé dans un sac plastique. La victime, identifiée sous les initiales A.M., présente de multiples impacts d’arme blanche. Originaire de la même commune, son assassinat montre des signes de violence extreme.

Sidi Bel Abbès : neuf suspects arrêtés après la découverte macabre d’un corps enterré

Sous l’égide du commandant de la compagnie de gendarmerie, les recherches s’accélèrent. Les enquêteurs identifient et interpellent neuf individus en lien avec le crime. Le groupe, âgé de 24 à 49 ans, écope de plusieurs accusations :

Association de malfaiteurs ;

Assassinat avec dissimulation des preuves ;

Non-dénonciation d’un crime ;

Les gendarmes mettent aussi la main sur l’arme présumée du crime. Placés en garde à vue, les neuf suspects comparaîtront prochainement devant le procureur de la République.

🟢 À LIRE AUSSI : Une vidéo TikTok choque l’Algérie : une infirmière filme la préparation d’un défunt à l’hôpital

Le travail rapide et coordonné de la Gendarmerie nationale a permis de résoudre cette affaire complexe en un temps record. Ce qui semblait être une banale disparition a révélé un réseau criminel organisé. La justice déterminera maintenant les responsabilités de chacun dans cet assassinat.