D’une capacité de 1 400 MW : L’Algérie se dote d’un nouveau géant énergétique dans cette wilaya

Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a officiellement lancé lundi les travaux de réalisation de la centrale électrique d’El Aouinet. Avec une capacité dépassant les 1 400 MW, cette infrastructure s’impose comme le deuxième plus grand ouvrage énergétique du pays.

Située dans la zone d’« Argoub El Asfar » (commune d’El Aouinet), sur une surface de 40 hectares, la future centrale électrique de Tébessa promet de transformer le paysage industriel de la région. Lors de la cérémonie de lancement, le ministre Mourad Adjal a souligné l’importance « capitale » de ce projet pour sécuriser le réseau électrique national et accompagner la dynamique de développement global du pays.

Tébessa : Top départ pour la méga-centrale électrique d’El Aouinet

Le projet, d’un coût d’investissement s’élevant à 184,09 milliards de DA, repose sur la technologie du « cycle combiné ». Ce procédé sophistiqué utilise simultanément des turbines à gaz et des turbines à vapeur pour produire de l’électricité.

L’avantage est double : une efficacité énergétique maximale et une réduction significative de l’impact environnemental. « Cette technique permettra de réaliser une économie de 30% sur la consommation de combustible, qu’il s’agisse de gaz naturel ou de gasoil », a précisé le ministre.

Au-delà de la production énergétique, le chantier est un véritable moteur pour l’emploi local. La phase de réalisation devrait mobiliser 1 500 travailleurs, tandis que 500 postes permanents seront créés pour l’exploitation de la centrale.

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Fidèle à la stratégie de souveraineté nationale, le ministre a assuré que la gestion de l’infrastructure sera confiée exclusivement à des compétences algériennes, favorisant ainsi le transfert de savoir-faire.

Grâce à sa position stratégique dans une wilaya frontalière, la centrale d’El Aouinet ne se contentera pas d’alimenter Tébessa et les wilayas voisines. « Nous ambitionnons, à l’avenir, d’exporter cette énergie électrique », a déclaré M. Adjal, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives économiques pour le pays.

Tébessa, un modèle de couverture énergétique

Le ministre a profité de sa visite pour saluer les performances de la wilaya de Tébessa en matière d’accès à l’énergie. Avec un taux de couverture en électricité frôlant les 99% et plus de 77% pour le gaz, la région se classe parmi les plus performantes au niveau national.

L’horizon 2026 s’annonce tout aussi prometteur avec des projets visant à porter le taux de couverture en gaz à 80% et le déploiement de panneaux solaires pour désenclaver les habitations les plus isolées.

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Le projet d’El Aouinet, confié au groupe Sonelgaz en partenariat avec l’entreprise chinoise CNEEC, devrait être livré dans un délai de 48 mois.