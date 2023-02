Duks teste la méthode Wim Hof à Béjaïa : l’expérience originale de l’aventurier algérien

Le créateur de contenu très populaire Duks ne cesse de faire la promotion de l’Algérie. En explorant de nouveaux endroits ou encore en testant de nouvelles activités qui peuvent être exercées dans différentes régions en Algérie. Pour le coup, le youtubeur s’est lancé dans un défi fou : prendre un bain de neige en testant la méthode Wim Hof.

Ainsi, devant sa caméra, le créateur de contenu a commencé à faire un trou au milieu de la neige. Ensuite Duks n’a pas hésité à mettre son short et son débardeur afin de commencer cette folle aventure. Au milieu de ce trou, l’instagrameur s’est baigné dans un mélange de neige et d’eau froide.

Et ce n’est pas tout ! En légende de la vidéo, l’auteur de la vidéo a indiqué : « ni la Russie, ni l’Islande, on s’amuse à Akfadou (Béjaïa)« .

De leur part, les fans de Duks et les internautes en général ont envahi l’espace dédié aux commentaires, seulement après quelques minutes de la publication. Dans le détails, la majorité des internautes ont affirmé qu’il s’agit d’un défi fou. Cependant, ils ont beaucoup apprécié ce genre de vidéos et d’aventures. D’ailleurs, les commentaires en disent long à cet égard.

Il convient de noter également que cette vidéo a fait un grand buzz sur la Toile. Après quelques jours de sa publication, elle est actuellement à 63.000 likes. D’ailleurs, elle a été massivement relayée sur les réseaux sociaux.

Bain de neige : plusieurs bienfaits pour la santé

Dans le même sillage, il convient de rappeler que le bain de neige a plusieurs avantages pour la santé. Notamment pour améliorer la circulation sanguine et renforcer le système immunitaire. Ou encore réduire le stress et améliorer la santé globale. Les bains de neige sont souvent associés à des pratiques de santé alternatives, telles que la naturopathie et la médecine traditionnelle russe. Rappelons que le hollandais Wim Hof était à l’origine de cette technique.

Entre autres, il est important de noter que se baigner dans la neige peut présenter des risques pour la santé, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou de circulation sanguine. Par conséquent, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de pratiquer des bains de neige.