Dubaï, Pékin, Guangzhou : où volera le deuxième A330-900neo d’Air Algérie ?

La compagnie aérienne nationale Air Algérie poursuit le renouvellement et l’extension de sa flotte. Fin décembre, le transporteur public a officiellement réceptionné son deuxième Airbus A330-900neo, un appareil de dernière génération destiné principalement aux vols long-courriers. Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la présence internationale de la compagnie et à améliorer le confort des passagers.

Livré à la base d’Air Algérie à l’aéroport international d’Alger, le nouvel avion a été baptisé « Gara Djebilet », en référence au célèbre gisement minier algérien. Il s’agit du deuxième appareil de ce type à intégrer la flotte nationale, après un premier A330-900neo reçu en novembre dernier et nommé « Novembre 54 ».

A330-900neo : Distribution sur trois grandes destinations long-courriers

Selon les informations communiquées par la direction d’Air Algérie ce mardi 6 janvier, le deuxième A330-900neo sera affecté à trois lignes long-courriers stratégiques. L’appareil opérera des vols réguliers au départ d’Alger vers Dubaï, Pékin et Guangzhou.

Les liaisons Alger–Dubaï et Alger–Pékin figurent déjà parmi les dessertes internationales historiques de la compagnie. En revanche, la ligne Alger–Guangzhou, grande métropole portuaire chinoise située au nord-est de Hong Kong, est plus récente. Elle est entrée en service à la fin du mois d’octobre dernier et marque une étape importante dans le rapprochement aérien entre l’Algérie et la Chine.

Expansion stratégique : Développement international et nouveaux marchés

À travers ces dessertes, Air Algérie ambitionne de répondre à la demande croissante des voyageurs d’affaires, des étudiants et de la diaspora, tout en renforçant les échanges économiques et commerciaux avec l’Asie et le Moyen-Orient.

Le déploiement du nouvel A330-900neo s’inscrit dans une politique plus large de développement des vols long-courriers, notamment vers le Canada, la Chine et l’Afrique du Sud. L’objectif affiché est de positionner Alger comme un hub régional reliant l’Afrique, l’Europe et l’Asie, tout en offrant davantage de vols directs aux passagers algériens.

Renouvellement de la flotte : Investissement dans l’avenir

Grâce à ses performances techniques, sa consommation réduite et son confort amélioré, l’Airbus A330-900neo permet à la compagnie de proposer des trajets plus longs avec une meilleure efficacité opérationnelle.

Avec l’arrivée de ce deuxième A330-900neo, la flotte d’Air Algérie compte désormais 56 avions, auxquels s’ajoutent 15 appareils exploités par Domestic Airlines, la filiale dédiée aux vols intérieurs.

Le programme de modernisation prévoit, à partir de 2027, la livraison d’une dizaine d’Airbus A330-900neo supplémentaires, ainsi que huit Boeing 737 MAX 9, destinés aux lignes moyen et long-courriers. À cela s’ajoute l’acquisition de 16 ATR 72-600, qui viendront renforcer le réseau domestique et améliorer la desserte des régions intérieures.

