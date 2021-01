Dubaï : Dahbia, l’huile Algérienne en haut du Burdj Khalifa

Il s’agit de l’huile Algérienne « Dahbia », cette dernière sera la finaliste d’un concours d’huile d’olive international, le Dubaï Olive Oil, que les Émirats Arabes Unis ont organisé du 14 au 17 janvier à Bordj Khalifa, dans l’Émirat de Dubaï.

Après que les vins Algériens aient pu décrocher l’or dans un festival international qui a eu lieu dans la ville de Lion en France, voilà que c’est au tour d’une autre production nationale, l’huile d’olive, d’être finaliste du Dubaï Olive Oil, un concours également mondial, qui a vu la qualification de l’huile algérienne Dahbia en finale.

Finaliste d’un concours prestigieux

Cette information a été rapportée par nos confrères du quotidien francophone Liberté, qui précisent que l’huile Dahbia a également pu décrocher décroché la médaille Apulée-2020, avant qu’elle soit sélectionnée dans la catégorie Early Harvest (fruité vert intense précoce), dans le concours international Dubai Olive Oil.

Plusieurs examens ont été passés sur cette huile Algérienne avant que le jury ne se décide enfin de la sélectionner à la finale de ce prestigieux concours international.

“Très riche en phénols et polyphénols, des composants bienfaiteurs pour la santé, l’huile d’olive Dahbia est une variété d’huile d’olive extra vierge cultivée et triturée en mode bio, sans composants chimiques et sans engrais”, comme cela est déclaré par les membres de jury de ce concours.

L’huile Algérienne finaliste du Concours mondial Dubai Olive Oil, est extraite dans des vergers qui sont basés à Aïn Ouessara dans la wilaya de Djelfa. Quant aux résultats de ce concours, ils seront rendus publics au cours de la semaine prochaine.

Des vins algériens décrochent l’or à Lyon

Il est également à rappeler que cette huile d’olive n’est pas le seul produit national qui est primé dans des concours d’ampleur internationale.

En effet, au mois de décembre dernier, des vins Algériens ont fait l’événement durant un concours international de viticulture dans la ville Française de Lyon, ou ils ont pu décrocher or et argent.

Les vins en question appartiennent à la Société des grands crus de l’Ouest (SGCO) qui a déclaré que « Une distinction à l’international est toujours une assurance de qualité et de performance ».

Le premier vin algérien ayant remporté Le Concours International de Lyon est le vin d’Algérie “Domaine Souf Tell” (rouge 2019), a également décroché le Trophée du meilleur vin de la compétition.