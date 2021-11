Dubaï – Alger : Emirates Airlines annonce la reprise de ses vols

Depuis la baisse des cas de contamination à la Covid-19 enregistrée dernièrement, les bonnes nouvelles ne cessent de s’annoncer à la diaspora, mais aussi aux amoureux de voyage.

En effet, les autorités du pays avaient déjà annoncé un nouveau programme de vols internationaux desservant sept pays, avec un nombre de plus de 60 dessertes hebdomadaires, depuis et vers l’Algérie.

Face à la forte demande de la diaspora, voulant à tout prix rejoindre le territoire de son pays, ce nombre de vols demeurait insuffisant.

À cet effet, les mêmes autorités ont augmenté les vols opérés chaque semaine, et ont même ajouté des nouvelles destinations, et ce, afin de satisfaire la communauté algérienne désirant rejoindre le sol national, ainsi qu’à répondre à la forte demande des voyageurs.

Aujourd’hui, une autre bonne nouvelle vient de s’ajouter au menu. Il s’agit de la relance des dessertes commerciales entre Dubaï et Alger, après près de 19 mois de fermeture des frontières aériennes nationales.

Emirates Airlines reprend ses vols avec Algérie

Ce lundi 1e novembre, la compagnie aérienne émiratie confirme, via un communiqué de presse, la reprise de ses vols internationaux avec l’Algérie.

Ladite reprise aura lieu, selon la même source, à partir du mardi 09 novembre. La compagnie aérienne a également indiqué que les dessertes se feront à raison de deux vols allers-retours par semaine, et ce, entre Dubaï et Alger. Ces derniers seront opérés tous les mardis et jeudis. Sachant que le vol retour Alger – Dubaï se fera via une escale à Tunis.

Dans le même sillage, le vol EK 757 Dubaï – Alger devrait être effectué deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, par un départ de Dubaï à 9 h 30, et une arrivée à Alger à 14 h 00.

Quant au vol EK 758 Alger – Dubaï, il est programmé également tous les mardis et jeudis, pour un départ de l’aéroport d’Alger Houari Boumediene à 17 h, et arrivée à Tunis à 18 h 20, pour démarrer de la capitale tunisienne à 19 h 20 et arrivée le lendemain à Dubaï à 03 h 55.

Par ailleurs, la compagnie Emirates Airlines précise dans son communiqué : » les billets peuvent être réservés sur le site internet emirates.com, l’application Emirates, les bureaux de vente Emirates et par l’intermédiaire d’agents de voyages agréés, ainsi que d’agents de voyages en ligne « .

Il convient également d’indiquer que ces nouveaux vols viennent de s’ajouter au programme de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Celle-ci opère des vols depuis octobre vers les Emirates arabes unis, selon un programme de vols desservant deux lignes, à savoir, Alger – Dubaï tous les dimanches et jeudis et Dubaï – Alger tous les lundis et vendredis.