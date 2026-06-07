Du Tassili à Constantine : l’Algérie dans le cercle des 20 destinations à ne pas manquer en 2026

En quête de votre prochaine aventure ? Les experts de la BBC ont sélectionné les 20 destinations incontournables de l’année, où l’Algérie s’impose comme la grande révélation aux côtés d’autres trésors cachés. Découvrez un palmarès unique qui redéfinit l’art de voyager, entre nature sauvage et écotourisme.

Si Dubrovnik ou Rome restent éternelles, les voyageurs connectés cherchent aujourd’hui l’authenticité sans la foule. Et à ce jeu-là, une destination dicte la tendance : l’Algérie.

Longtemps restée l’un des secrets les mieux gardés d’Afrique en raison de la complexité de ses visas, l’Algérie s’impose comme la destination incontournable. Le gouvernement a enclenché une véritable révolution touristique avec un objectif clair : accueillir 12 millions de visiteurs par an d’ici 2030.

20 meilleures destinations de voyage en 2026 selon BBC Travel

En Asie et au Moyen-Orient, la tendance est au renouveau culturel et au voyage solidaire. Abou Dhabi impressionne par ses futurs musées phares (Guggenheim, TeamLab), tandis que Phnom Penh se modernise durablement avec son nouvel aéroport Techo. En parallèle, Ishikawa au Japon relance son économie locale après le séisme, et les îles Komodo en Indonésie imposent un tourisme ultra-régulé pour protéger leurs dragons et récifs. C’est dans cette dynamique de préservation que l’Algérie s’éveille également, ouvrant les portes de ses trésors sahariens et de ses cités antiques préservés de la foule.

Le continent américain mise sur l’éco-responsabilité et les grands espaces. La vallée de Colchagua au Chili célèbre sa Route des vins entre œnotourisme futuriste et observation des étoiles, alors que la péninsule d’Osa au Costa Rica sanctuarise sa biodiversité unique. Au Mexique, Loreto mise sur des guides locaux pour protéger les baleines bleues. Enfin, les États-Unis brillent par leur diversité, combinant l’accessibilité verte et inclusive des 600 km de côtes de l’Oregon aux festivités du 250e anniversaire de la nation à Philadelphie.

L’Europe séduit par ses traditions ancrées et ses initiatives durables. Loin de l’effervescence littorale, le Monténégro fête ses 20 ans de souveraineté en développant la randonnée chez l’habitant dans le massif des Prokletije. Plus au nord, les îles Hébrides en Écosse vivent un boom historique. Enfin, Oulu en Finlande, sacrée Capitale européenne de la culture, s’impose comme le phare de la créativité arctique et de la sensibilisation au changement climatique.

L’Algérie parmi les meilleures destinations à découvrir en 2026

Surnommée la « beauté endormie » de l’Afrique par la BBC, l’Algérie s’éveille en visant 12 millions de visiteurs d’ici 2030. Pour y parvenir, le pays a simplifié son accès grâce à un visa à l’arrivée pour les circuits organisés et au développement des vols internes avec sa nouvelle compagnie Domestic Airlines.

Le gouvernement mise sur le tourisme durable en protégeant son riche patrimoine et ses 460 000 artisans. Les voyageurs peuvent désormais explorer facilement l’histoire du pays, de la capitale côtière Alger aux influences multiples, jusqu’à la spectaculaire cité suspendue de Constantine, classée à l’UNESCO.

L’Algérie séduit par ses grandioses ruines romaines de Timgad et Djemila, exceptionnellement conservées et accessibles sans la foule. Le voyage se prolonge dans l’immensité des paysages surréalistes du Sahara, où la ville oasis de Djanet s’impose comme la porte d’entrée idéale vers les dunes.

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