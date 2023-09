Du poulet russe bientôt sur les tables des Algériens, une chute des prix à prévoir ?

Alors que les prix du poulet ne cessent d’augmenter en Algérie, le gouvernement vient de conclure un accord prometteur avec les autorités russes pour l’exportation de volaille.

Dans une annonce récente, la Russie a obtenu le droit d’exporter de la viande de volaille en Algérie, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives commerciales pour les deux pays. Cet accord historique a été conclu entre l’agence fédérale russe Rosselkhoznadzor et le ministère algérien de l’Agriculture et du Développement agricole.

La Russie autorisée à exporter de la viande de volailles en Algérie

Selon le communiqué officiel du Rosselkhoznadzor, l’agence vétérinaire et phytosanitaire de Russie, cet accord concerne un certificat vétérinaire permettant l’exportation de viande de volaille et de matières premières de viande obtenues lors de l’abattage et de la transformation de la volaille depuis la Russie vers l’Algérie.

La version électronique de ce certificat sera bientôt disponible sur le site officiel de Rosselkhoznadzor, facilitant ainsi les procédures d’exportation pour les entreprises russes intéressées à fournir de la viande de volaille à l’Algérie.

Cependant, il est important de noter que les entreprises russes qui souhaitent profiter de cette nouvelle opportunité commerciale devront se conformer aux exigences algériennes en matière de production et de stockage de ces produits. Cette certification vise à garantir la qualité et la sécurité des produits alimentaires échangés entre les deux pays.

Le marché algérien prometteur pour les acteurs économiques russes

Cette ouverture du marché algérien à la viande de volaille russe est un développement significatif dans les relations commerciales entre les deux pays.

Le ministre russe du Développement économique, Maxim Rechetnikov, a précédemment déclaré que le potentiel commercial entre l’Algérie et la Russie est estimé à 9 milliards de dollars.

Les secteurs les plus intéressants pour les opérateurs russes sont l’agroalimentaire, le pharmaceutique, l’industrie chimique, l’ingénierie et la métallurgie, ajoute Rechetnikov.

Cet accord représente une avancée significative dans les relations commerciales entre la Russie et l’Algérie, ouvrant la voie à une coopération renforcée et à une diversification des échanges économiques entre les deux nations.

La mention « Halal » obligatoire pour les produits importés en Algérie

Il est également à noter que cette annonce intervient alors que le ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique algérien a récemment publié une liste de denrées alimentaires importées qui doivent obligatoirement porter la mention « Halal ».

Cette liste inclut les viandes et produits d’origine animale, les produits carnés, les huiles et graisses animales, ainsi que les additifs alimentaires d’origine animale et/ou d’éléments composés d’éléments suspectés non halal en raison de leurs modes d’obtention.

L’accord entre la Russie et l’Algérie pour l’exportation de viande de volaille devrait contribuer à répondre à cette exigence d’actualité en fournissant des produits répondant aux normes halal aux consommateurs algériens.