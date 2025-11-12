Du pétrole à l’IA : l’Algérie et la Russie ouvrent de nouveaux marchés et visent +500 % d’échanges

Le partenariat algéro-russe prend un nouvel élan. Réunis ce mardi à Alger dans le cadre du Forum d’affaires algéro-russe, des responsables et opérateurs économiques des deux pays ont insisté sur la nécessité d’élargir la coopération bilatérale à de nouveaux horizons.

De la technologie aux énergies renouvelables, en passant par l’agriculture intelligente et la pharmacie, les ambitions se multiplient. Avec un objectif clair, transformer la relation commerciale actuelle en un partenariat stratégique, diversifié et durable.

Algérie – Russie : un forum pour tracer les contours d’une nouvelle phase économique

Organisé sous l’égide du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, en coordination avec le Conseil d’affaires algéro-russe et l’ambassade de Russie à Alger, ce forum de deux jours s’inscrit dans une dynamique d’expansion et de consolidation des échanges.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie et l’Allemagne lancent un programme de jumelage pour renforcer la compétitivité nationale

Selon Abdelssalem Jahnit, secrétaire général du ministère, la rencontre représente « une opportunité pour renforcer la coordination et exploiter pleinement les potentialités offertes par les deux pays ». Il a souligné que les secteurs de l’énergie, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la technologie et l’intelligence artificielle constituent désormais les piliers de cette coopération en pleine mutation.

Le responsable a rappelé que les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Russie ont atteint 1,7 milliard de dollars sur les dix premiers mois de 2024, un chiffre en nette progression, mais encore en deçà des ambitions fixées. L’objectif partagé est d’atteindre 10 milliards de dollars d’échanges d’ici la fin de la décennie.

Diversifier les échanges et renforcer les exportations algériennes

Pour le directeur de la promotion et du soutien aux échanges économiques au ministère des Affaires étrangères, les efforts doivent désormais se concentrer sur l’augmentation des exportations algériennes vers le marché russe.

« Le volume actuel des échanges reste faible au regard des capacités existantes », a-t-il regretté, appelant les opérateurs économiques à exploiter les réformes engagées par l’Algérie pour améliorer le climat des affaires.

L’objectif, selon lui, est de bâtir un modèle de coopération équilibré et créateur de richesses, fondé sur les secteurs non traditionnels :

Énergies renouvelables

Agriculture intelligente

Technologies modernes et numériques

Intelligence artificielle

Pharmacie / santé

🟢 À LIRE AUSSI : Sonelgaz récupère 54,8 millions € après des années de litige : l’Espagnol DF tombe des nues

Ces rencontres économiques visent aussi à stimuler les investissements croisés et à encourager l’émergence d’entreprises conjointes capables de s’imposer sur les marchés africains et eurasiens.

Le rôle stratégique du Conseil d’affaires algéro-russe

Ahmed Azimov, président du Conseil d’affaires algéro-russe, a mis en avant la vocation du Conseil, récemment créé, comme plateforme d’échanges et de facilitation entre les milieux d’affaires des deux pays.

Grâce à ce cadre, près de 500 entreprises algériennes et russes ont déjà participé à des visites croisées et à des discussions bilatérales.

Ces initiatives devraient déboucher sur de futurs accords d’exportation de produits algériens vers la Russie, notamment dans les domaines agroalimentaire et pharmaceutique.

Azimov a également souligné que ce type de forum constitue une étape clé pour surmonter les obstacles logistiques et réglementaires, souvent cités comme freins au commerce bilatéral.

Partenariat algéro-russe : une relation historique tournée vers l’avenir

De son côté, Alexeï Pouchkov vice-ambassadeur de Russie en Algérie, a salué la « profondeur des relations historiques entre les deux pays », tout en estimant que le volume actuel des échanges « ne reflète pas les véritables potentialités ».

Il a appelé à intensifier les efforts conjoints afin de donner à ce partenariat une dimension stratégique plus large, en s’appuyant sur des projets communs dans les secteurs d’avenir.

🟢 À LIRE AUSSI : De l’assemblage au 100 % Made in Algeria ? L’arrivée de la Fiat Grande Panda change la donne à Tafraoui

Le forum, qui se clôturera ce mercredi, donnera lieu à des rencontres “B2B” et à la troisième édition du Conseil d’affaires mixte, preuve d’une volonté commune d’ancrer durablement la coopération économique entre Alger et Moscou.