Du nouveau pour AADL 3 : lancement d’une nouvelle plateforme pour « activer » les demandes

Le directeur général de l’Agence Nationale d’Amélioration et de Développement du Logement (AADL), a annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme en ligne la semaine prochaine. Cette initiative s’adresse aux inscrits au programme AADL 3, dont le nombre dépasse 1,4 million.

Le responsable a déclaré, dimanche, lors de son passage à l’émission « Invité du Matin » sur la Radio Algérienne, que l’objectif de cette nouvelle plateforme est de permettre à tous les inscrits, y compris les 400 000 dossiers en attente, d’activer et de traiter leurs demandes de logement.

Il a ajouté que la plateforme, qui sera lancée sur le site officiel du ministère, sera accompagnée de vidéos explicatives sur la manière d’accéder et d’utiliser la plateforme.

Concernant la perte du numéro de série par certains inscrits, le directeur a assuré que la nouvelle plateforme offrira des facilités permettant aux souscripteurs de récupérer ce numéro obtenu lors de la première inscription.

Les préparatifs du programme AADL3 en pleine accélération : 97% des logements déjà concernés par des appels d’offres

Le programme AADL3, prévu dans la loi de finances 2025, avance à grands pas. Sur les 200.000 logements planifiés, 194.370 ont déjà fait l’objet d’annonces d’appels d’offres pour les études architecturales et le suivi des travaux, atteignant ainsi un taux de réalisation de 97%.

Ce chiffre, révélé par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, témoigne de la détermination du secteur à respecter les délais impartis et à accélérer la concrétisation de ce projet d’envergure.

Lors d’une récente réunion d’évaluation , le ministre a insisté sur l’importance cruciale du respect du calendrier fixé pour le lancement des appels d’offres.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL : 662 locaux commerciaux mis en vente aux enchères dans ces 2 wilayas

Pour garantir une gestion à la fois efficace et transparente, des instructions ont été données pour la mise en place de commissions chargées de l’ouverture des plis et de l’évaluation des offres. Par ailleurs, une « plateforme numérique centrale » sera créée pour centraliser toutes les informations relatives aux moyens humains et matériels des bureaux d’études impliqués dans le projet.

Avec près de 194.370 logements à lancer, le programme AADL3 s’étendra sur différentes régions du pays, visant ainsi à répondre de manière équilibrée aux besoins en logements tout en accompagnant le développement urbain à l’échelle nationale.

Le ministre a également annoncé une réunion imminente avec les directeurs de l’urbanisme et les cadres de l’AADL en charge du suivi des 47 nouveaux pôles urbains associés au projet. L’objectif est d’assurer une coordination optimale entre les différents acteurs pour accélérer la réalisation des projets.

AADL 3 : Une expérience nationale solide et une gestion numérisée

Le secteur du logement en Algérie bénéficie d’une expérience significative, notamment dans le cadre des programmes AADL. Un autre point fort réside dans la numérisation intégrale du traitement des demandes des souscripteurs, éliminant ainsi les longues files d’attente devant les antennes de l’AADL et garantissant une transparence totale.

Grâce à des vérifications rigoureuses, toute personne non éligible au programme est systématiquement identifiée.

En outre, le secteur du BTPH (Bâtiment et Travaux Publics et Hydrauliques) est aujourd’hui parfaitement maîtrisé, avec une expertise nationale qui se reflète dans l’utilisation de matériaux algériens pour la construction des logements.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouveaux pôles, suivi, dates… Belaribi dicte la marche pour accélérer AADL 3

Que ce soit pour la cimenterie, la briqueterie, la faïencerie, la plomberie, la robinetterie, la menuiserie ou l’électricité, les matériaux locaux sont privilégiés, renforçant ainsi l’autonomie du pays dans ce domaine.

Avec ces avancées, le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville démontre sa volonté de faire du programme AADL3 une réalité dans les délais prévus, tout en répondant aux attentes des citoyens et en soutenant le développement urbain à travers le pays.