Lancement de la vignette automobile en ligne à compter de cette date

La Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé aujourd’hui, le dimanche 21 mai 2023 à Alger, le lancement en ligne de la vignette automobile, et ce à partir de l’année 2024. Cette initiative vise à moderniser les services de la DGI et à faciliter les procédures fiscales.

Selon la Directrice Centrale de la DGI, Souhila Souilamas, cette démarche s’inscrit dans le cadre de la numérisation et de la modernisation des services fiscaux. À l’occasion de la conférence annuelle des cadres de l’administration fiscale, elle a déclaré que « le projet de la mise en ligne de la vignette automobile est en phase de développement et il ne reste plus que les aspects juridiques à inclure dans la loi de finances ».

Elle a également précisé que ce projet était en cours d’intégration des informations relatives au registre national des véhicules, géré par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire.

Une vignette automobile numérique pour un service plus efficace

L’intégration de cette vignette sur la plateforme numérique de la DGI permettra à l’administration fiscale de calculer la taxe liée à la carte grise en fonction du moteur du véhicule. Cette nouvelle carte grise en ligne permettra aux citoyens de payer cette taxe dans les meilleures conditions et d’éviter les files d’attente au niveau des autorités fiscales et des bureaux de poste.

De plus, Souhila Souilamas a ajouté que ce service permettra également à la DGI d’éviter les coûts « considérables » de gestion en numérisant cette opération et d’assurer un service de qualité aux citoyens.

Pour conclure, la vignette automobile en ligne est une initiative très attendue pour faciliter les procédures fiscales et moderniser les services de la DGI. Elle permettra aux citoyens de payer leur taxe de façon plus efficace et d’éviter les files d’attente. La numérisation de la carte grise permettra également à la DGI d’économiser des coûts de gestion considérables et d’assurer un service de qualité aux citoyens.