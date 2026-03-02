Du Liban aux côtes algériennes : une nouvelle espèce de poisson s’invite sur notre littoral 

Le 24 février 2026, M. Chetti F., technicien au Centre National de Recherche et de Développement en Pêche et Aquaculture (CNRDPA), a observé et photographié à Collo des poissons pelagiques inhabituels à la surface de l’eau.

Ces spécimens, pêchés à Skikda et distribués dans plusieurs localités, étaient proposés à la vente à 800 dinars algériens le kilogramme. Le lendemain, les images ont circulé sur les réseaux sociaux, attirant l’attention des scientifiques et du public.

L’étude des clichés, complétée par des échantillons prélevés à Skikda le 26 février 2026, a permis à Mme Lamouti, chercheuse au CNRDPA, de confirmer l’identification : il s’agit d’Etrumeus golanii, une espèce côtière appartenant à la famille des Dussumieriidae et à l’ordre des Clupeiformes, originaire de l’océan Indien occidental et de la mer Rouge.

Etrumeus golanii détectée en quantités significatives à Skikda et Collo : progression historique et géographique de l’espèce

Repérée pour la première fois en Méditerranée orientale au large du Liban en 1931, Etrumeus golanii a progressivement colonisé l’ouest de la mer, atteignant le détroit de Gibraltar en 2018.

En Algérie, son premier signalement date de février 2017 à Cherchell, où quelques individus avaient été capturés par un chalutier sardinier à 30 mètres de profondeur.

En effet, ses caractéristiques favorisent son expansion :

Espèce côtière pelagique : évolue à la surface des eaux proches du littoral.

: évolue à la surface des eaux proches du littoral. Longue saison de reproduction : assure un renouvellement rapide des populations.

: assure un renouvellement rapide des populations. Période de recrutement courte et fréquente : permet un recrutement régulier des juvéniles.

: permet un recrutement régulier des juvéniles. Haute adaptabilité environnementale : résiste à des variations de température et aux dynamiques marines changeantes.

Ces traits, combinés à des conditions environnementales propices, expliquent son installation progressive sur les côtes algériennes.

Etrumeus golanii sur les côtes algériennes : un enjeu scientifique et économique à évaluer

Actuellement, Etrumeus golanii ne semble pas affecter négativement les pêcheries locales ni la santé humaine. Dans d’autres zones de la Méditerranée orientale, elle constitue une ressource commerciale notable.

Néanmoins, les chercheurs insistent sur la nécessité de poursuivre les investigations pour mieux comprendre son comportement et son potentiel, de la collecte des données de pêche et des débarquements, à l’évaluation de l’impact potentiel sur les espèces locales et sur l’économie de la pêche.

L’équipe ECOPEL, spécialisée dans l’étude des poissons pelagiques, mène actuellement ces traveaux.

En somme, l’arrivée d’Etrumeus golanii sur les côtes algériennes ouvre une nouvelle page pour la pêche et la recherche marine. Si son impact écologique reste à confirmer, son potentiel commercial et scientifique suscite un intérêt croissant.