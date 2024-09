Du lait au pétrole, le géant qatari Baladna va-t-il conquérir de nouveaux marchés en Algérie ?

Alger, le 06 septembre 2024 – Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohammed Arkab, a reçu ce jeudi au siège de son département ministériel, Ali El-Ali, conseiller du conseil d’administration de la société qatarie Baladna, et Ethan Tinan, membre du conseil d’administration de la même société.

Selon un communiqué publié sur la page Facebook officielle du ministère, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du lancement de la première phase du projet algéro-qatari de production de lait en poudre, en partenariat avec le Fonds national d’investissement et la société Baladna.

Les deux parties ont discuté, outre les aspects liés au raccordement énergétique du projet de partenariat, des moyens de renforcer la coopération et l’investissement entre les entreprises des secteurs de l’énergie et des mines et la société Baladna.

Les échanges ont porté sur l’intensification de la collaboration et des investissements entre Baladna et les acteurs du secteur de l’énergie et des mines, avec un focus particulier sur l’électricité, le gaz et les produits pétroliers.

Le groupe qatari Baladna va-t-il investir dans l’énergie ?

Des rencontres ultérieures avec Sonatrach, Sonelgaz et Naftal sont prévues afin de concrétiser cet accord. Le ministre Arkab a mis en avant l’enjeu stratégique de ce projet pour répondre aux besoins nationaux et diminuer la dépendance aux importations.

À cette occasion, ajoute le communiqué, le ministre de l’Énergie et des Mines a réaffirmé « l’importance stratégique de ce projet pour la production des besoins nationaux en produits de grande consommation et la réduction des importations », ajoutant qu’il est le fruit du partenariat distingué entre l’Algérie et l’État du Qatar, et « qu’il constitue également un modèle réel pour concrétiser la stratégie définie par l’État algérien pour renforcer la sécurité alimentaire ».

Pour rappel, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a signé en avril dernier un accord avec la société qatarie Baladna pour la réalisation d’un projet intégré de production de lait en poudre et de ses dérivés en Algérie.

Le partenariat algéro-qatari pour la production laitière ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour l’agriculture algérienne. Ce projet ambitieux, dont les premières pierres ont été posées à Timekten, vise à assurer l’autosuffisance nationale en lait en poudre et à moderniser le secteur laitier.

En couvrant l’ensemble de la chaîne de production, de l’élevage à la transformation, ce mégaprojet, soutenu par le Fonds National d’Investissement et la société Baladna, est appelé à générer de nombreux emplois et à renforcer la sécurité alimentaire du pays.

Ce partenariat, s’il aboutit, permettra à Baladna de diversifier ses activités en Algérie, en particulier dans le domaine de l’énergie, contribuant ainsi de manière significative à la croissance économique du pays.