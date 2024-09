Du jamais vu : Le barrage Djorf Torba rempli à 100%, une première historique à Béchar [Vidéos]

Béchar, le 09 septembre 2024 – Le barrage de Djorf Torba, l’un des plus grands barrages de l’Algérie, situé sur Oued Guir, dans l’ouest de la wilaya de Béchar, au sud-ouest de l’Algérie, a atteint un niveau record de remplissage, dépassant les 247 millions de mètres cubes. C’est ce qu’a annoncé l’Agence Nationale des Barrages et Transferts (ANBT).

Selon un communiqué publié ce matin, ce remplissage à 100% du barrage est dû aux importantes précipitations qui ont duré toute la journée de dimanche et jusqu’à 7 heures du matin de lundi, apportant un volume d’eau estimé à 235,827 millions de mètres cubes.

Cette situation est qualifiée d’ « historique » par l’agence, car le niveau d’eau du barrage n’excédait pas les 2 millions de mètres cubes avant l’arrivée de ces pluies abondantes.

Face à ce surplus d’eau, l’agence a annoncé l’ouverture des vannes du barrage afin de réguler le débit et évacuer les eaux excédentaires.

Ce revirement de situation est d’autant plus remarquable qu’en 2022, le barrage de Djorf Torb était menacé d’assèchement. La baisse du débit d’eau de l’Oued Guir, qui l’alimente, avait alors suscité de vives inquiétudes quant à la survie de l’écosystème local.

Les autorités avaient pointé du doigt le changement climatique et une gestion inadéquate des ressources en eau comme principales causes de cette crise.

🟢 À LIRE AUSSI : Washington Post : l’Algérie menacée par un phénomène inédit depuis 1,4 million d’années

Béchar : Le gouvernement promet une prise en charge totale après les inondations

Cette situation, bien que bénéfique en termes de ressources en eau, contraste avec les difficultés rencontrées par les populations confrontées aux inondations. En effet, la wilaya de Béchar a été durement touchée ces derniers jours par des pluies diluviennes qui ont provoqué d’importantes inondations.

Conscient de l’urgence de la situation, le gouvernement algérien a assuré les populations sinistrées de toute son assistance. C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement urbain, M. Brahim Merad, lors d’une visite effectuée hier (dimanche 08 septembre 2024) à Béchar.

🟢 À LIRE AUSSI : Intempéries : les inondations font plusieurs morts et blessés dans diverses wilayas

Accompagné des ministres de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou et des Travaux publics, Lakhdar Rekhroukh, M. Merad a tenu une réunion de travail pour évaluer les dégâts et les mesures à prendre.

« L’État ne ménagera aucun effort pour prendre en charge les populations dont les habitations ont été endommagées par les inondations », a assuré le responsable. Les autorités se sont engagées à réparer les infrastructures endommagées, notamment les routes nationales 6 et 50, essentielles pour la mobilité des habitants et le transport de marchandises.

Le ministre des Travaux publics, Lakhdar Rakhroukh, a indiqué que les entreprises publiques en charge de la construction de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf seraient mobilisées pour remettre en état les routes endommagées.

🟢 À LIRE AUSSI : L’impossible est arrivé : le Sahara algérien va-t-il disparaître à vue d’œil ?

Quant à la voie ferrée Béchar-Oran, également affectée par les intempéries, le ministre a promis de la rendre opérationnelle dans les meilleurs délais, notamment pour le transport de marchandises et de carburant.

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, Kawthar Krikou, a annoncé que son département mettrait en place, dès ce lundi, des dispositifs d’aide aux familles sinistrées.

Les autorités locales ont mis en place des centres d’accueil pour les personnes déplacées et ont déployé tous les moyens nécessaires pour faire face à cette crise. Le wali de Béchar, M. Mohamed El Said Ben Kamo, a souligné l’importance de la solidarité nationale pour venir en aide aux populations touchées.