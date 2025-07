Du digital à l’audiovisuel : Yasmine Rouar, la productrice franco-algérienne qui bouscule les codes

Dans le paysage dynamique de la production audiovisuelle française, une figure se distingue par son audace, sa vision et sa rigueur : Yasmine Rouar. Cette jeune professionnelle d’origine algérienne incarne parfaitement la nouvelle génération de productrices franco-maghrébine, alliant l’ambition créative à une gestion stratégique affûtée.

De ses solides bases académiques en management à ses succès en tant que directrice de production et cheffe de projet freelance, Yasmine Rouar réussit à imposer sa touche et sa vision. Son parcours et ses collaborations avec des acteurs majeurs de ce secteur la positionnent comme un nom incontournable à suivre dans l’univers de l’audiovisuel.

Cette jeune femme est rapidement devenue une étoile montante dans l’univers de la production audiovisuelle française. Et ce, grâce à son parcours audacieux et sa vision créative.

Yasmine Rouar brille dans l’univers de la production audiovisuelle française

Yasmine Rouar est bien plus qu’une jeune professionnelle polyvalente. Elle incarne la nouvelle vague de productrice franco-maghrébine, animée par son engagement envers la production audiovisuelle. Cette directrice de production et cheffe de projet freelance, d’origine algérienne, s’est rapidement imposée dans ce secteur. Ses collaborations fructueuses avec des acteurs majeurs tels que Webedia, Mothaiba, Viatys Conseil et FEAT, témoignent de son impact.

Initialement formée en management (SKEMA, KEDGE), Yasmine a d’abord ouvré dans la gestion de projet avant de se tourner naturellement vers la production audiovisuelle. Aujourd’hui, elle dirige des projets à fort impact, marquant son empreinte à chaque collaboration.

Parmi ses réalisations les plus remarquables, Yasmine Rouar a notamment mené à bien Pop Masters. Ce dernier est un jeu musical produit en collaboration avec Mothaiba. Sur ce projet, elle a supervisé l’intégralité de ce projet : de la conception éditoriale et de l’angle artistique jusqu’au déroulement général du programme. Sa responsabilité s’est étendue à la coordination des équipes techniques et artistiques, et elle a veillé à la qualité finale en assurant le montage et la post-synchronisation.

Des contenus viraux aux millions de vues

Son talent pour les contenus numériques se reflète également dans la performance virale de plusieurs de ses productions. En effet, elle a contribué à la création de plusieurs vidéos, qui ont dépassé les 2 millions de vues en moins de 48 heures, et d’autres qui ont même franchi le cap de 5.8 millions de vues en 24 heures. C’est l’exemple, notamment, de la vidéo d’Inoxtag, Michou, Byilhan et Anyme, « Qui sera le dernier survivant – épisode 2« .

De plus, elle a diversifié ses réalisations en produisant une multitude de formats web et d’interviews pour des plateformes à très forte audience, notamment pour Webedia et Mothaiba. Elle a ainsi conçu des capsules thématiques vidéo courtes, axées sur la culture, le Lifestyle et la musique. En tant que directrice de production, elle a aussi orchestré des interviews d’influenceurs et de personnalités célèbres.

