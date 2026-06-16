Du crédit conso aux paiements internationaux : la Banque d’Algérie valide 5 réformes majeures

Une mise à jour réglementaire de la plus haute instance monétaire du pays ouvre la voie à une refonte globale des transactions quotidiennes. Entre l’arrivée du débit différé, le paiement par QR-code interbancaire et l’ouverture tant attendue du commerce en ligne à l’international, le paysage financier national s’apprête à vivre une métamorphose profonde.

À travers une actualisation du recueil des produits et services bancaires autorisés, arrêtée au 14 mai 2026, la Banque d’Algérie a officiellement acté l’introduction de cinq nouveaux services.

Un grand pas vers la dématérialisation et la flexibilité budgétaire des ménages avec ces 5 avancées de la Banque d’Algérie

L’un des changements les plus palpables pour les citoyens réside dans l’introduction de la carte CIB à débit différé pour les particuliers. Ce nouvel instrument permet d’effectuer des achats en ligne ou en magasin tout au long du mois. Alors que le compte ne subit le prélèvement effectif qu’à une date fixe prédéterminée. Ce mécanisme apporte une souplesse inédite dans la gestion de la trésorerie des foyers. Favorisant une culture de planification face aux dépenses courantes.

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En parallèle, l’autorité monétaire réintègre officiellement le crédit à la consommation destiné à l’acquisition de biens par les ménages. Offrant ainsi un cadre bancaire sécurisé pour le financement des équipements domestiques.

La nouveauté qui va bousculer les habitudes reste le lancement du paiement par QR-code entre différentes banques. Jusqu’ici, les solutions numériques s’enfermaient dans le réseau de chaque établissement. Ce système interconnecté simplifie trois types de transactions :

Les transferts d’argent directs entre particuliers (P2P).

Le règlement instantané des achats auprès des commerçants et des professionnels (P2B).

Les remboursements et versements effectués par les entreprises vers les clients (B2P).

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Cette technologie ne requiert qu’un simple code imprimé ou un smartphone. Évitant ainsi les coûts d’acquisition TPE. Les experts y voient un levier redoutable pour capter la masse monétaire informelle. Et inciter les petits commerçants ou artisans à intégrer le circuit bancaire officiel. De plus, la Banque d’Algérie jette un pont entre le digital et le physique en autorisant désormais les retraits et versements en agence pour les utilisateurs de la banque à distance.

Les e-commerçants algériens s’émancipent et s’ouvrent enfin aux marchés internationaux

L’autre volet historique de cette réforme touche au désenclavement de l’économie numérique nationale. Le texte actualisé autorise de nouvelles gammes de cartes internationales (Visa, Mastercard, American Express) pour les particuliers et les professionnels. De plus, pour la toute première fois, les web-marchands algériens obtiennent l’autorisation d’accepter les paiements par cartes bancaires étrangères.

Désormais, un artisan, un hôtelier, une start-up ou un prestataire de services installé en Algérie peut désormais vendre ses produits directement à des clients à travers le monde et percevoir les fonds en ligne. Le secteur touristique et l’entrepreneuriat digital trouvent ici un outil concret pour stimuler l’exportation de services et capter des devises.

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La Banque d’Algérie précise que les établissements financiers disposent d’un délai de quinze jours après leur déclaration préalable pour commercialiser ces nouveaux produits. Le compte à rebours est donc lancé pour une intégration rapide de ces technologies dans le quotidien de l’économie nationale