Drones : l’Algérie durcit le ton, les propriétaires sommés de se régulariser avant

Les autorités algériennes renforcent l’encadrement de l’usage des drones. Le haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) a lancé, mardi 24 mars, un nouvel appel à tous les citoyens détenteurs de drones pour déclarer leurs appareils auprès du Centre national des systèmes de drones, récemment mis en service. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de mieux réguler l’utilisation de cette technologie en pleine expansion.

Selon le ministère de la Défense nationale, cette obligation découle du décret présidentiel n°21-285, qui fixe le cadre général de gestion des drones en Algérie. Désormais opérationnel, le centre national constitue l’unique autorité habilitée à enregistrer, contrôler et autoriser l’utilisation de ces dispositifs, qu’ils soient destinés à un usage personnel, professionnel ou institutionnel.

Une date limite fixée

Les détenteurs de drones ont jusqu’au 30 avril 2026 pour se conformer à cette nouvelle réglementation. Passé ce délai, tout appareil non déclaré sera considéré comme illégal. Pour régulariser leur situation, les propriétaires doivent prendre rendez-vous auprès du centre, puis déposer un dossier comprenant plusieurs documents, notamment une pièce d’identité, un extrait de casier judiciaire récent et, le cas échéant, un registre de commerce et des diplômes.

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Le ministère souligne que cette mesure vise à renforcer la sécurité nationale et à encadrer l’usage des drones, dont les applications se multiplient dans divers secteurs. Elle répond également à la nécessité d’accompagner le développement technologique tout en assurant le respect des règles en vigueur.

Trois catégories d’usage

La réglementation algérienne classe les drones en trois catégories distinctes. La première concerne les usages récréatifs et les amateurs. La deuxième regroupe les usages professionnels, tels que la production audiovisuelle, la cartographie ou encore les activités médiatiques. Enfin, la troisième catégorie est réservée aux usages sensibles, notamment dans les domaines de la sécurité, des secours, de la lutte contre les incendies ou de la recherche.

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Dans ce cadre, chaque activité liée aux drones nécessite une autorisation préalable délivrée par le centre national. Les dossiers sont examinés sur la base de plusieurs critères, dont les compétences du demandeur, les conditions de sécurité et les résultats des enquêtes menées par les services compétents.

Des exigences techniques strictes

Outre les démarches administratives, les drones doivent répondre à des normes techniques précises. Ils doivent notamment être équipés de systèmes de géolocalisation, d’identification électronique et de dispositifs de communication conformes aux fréquences autorisées en Algérie. Certains modèles doivent également disposer de signaux lumineux spécifiques.

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Par ailleurs, les drones doivent être enregistrés dans une base de données nationale et équipés de systèmes de suivi électronique. Les appareils d’origine inconnue, déjà enregistrés à l’étranger ou dépourvus de certification constructeur ne seront pas autorisés.

Un cadre pour sécuriser l’espace aérien

À travers cette nouvelle réglementation, les autorités entendent mieux contrôler l’espace aérien national et prévenir les usages illicites des drones. Le centre national se réserve également le droit de refuser ou de retirer une autorisation en cas de risque pour la sécurité ou de non-respect des règles.

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Cette initiative marque une étape importante dans l’organisation du secteur des drones en Algérie, à l’heure où ces technologies deviennent incontournables dans de nombreux domaines.