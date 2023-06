Drones algériens pour la lutte contre les feux de forêts opérationnels en 2023

Le directeur général des forêts, Djamel Touahria, a dévoilé aujourd’hui un plan en cours avec le Centre des technologies industrielles relevant du ministère de l’Enseignement supérieur. Ce plan vise à mettre en œuvre une expérience de drones de grande taille équipés à 100% d’applications algériennes à partir de 2023.

Le plan en cours vise à mettre en place une expérience de drones de grande taille équipés à 100% d’applications algériennes à partir de 2023. L’idée est d’utiliser des drones pour surveiller les forêts algériennes et prévenir les incendies. Les drones seront équipés de caméras infrarouges pour détecter les foyers d’incendie et de pulvérisateurs pour éteindre les flammes. Le directeur général des forêts a souligné que l’utilisation des drones est une solution innovante pour la protection des forêts algériennes.

Le directeur des forêts a déclaré à la radio nationale que ses services avaient préparé une série de mesures pour contenir les incendies de forêt de manière très rapide, sur 43 000 kilomètres de sentiers forestiers nationaux.

En outre, une stratégie préventive est mise en œuvre en coordination avec l’Armée nationale populaire, la Gendarmerie nationale et la Protection civile. Cette stratégie repose sur la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour une intervention rapide et l’extinction des incendies en cas de déclenchement, en formant des équipes mobiles composées de différents secteurs.

Touahria a également appelé à la sensibilisation des citoyens aux méthodes appropriées pour faire face aux incendies. En même temps, des efforts sont déployés pour préparer un bulletin météorologique pour les forêts en coordination avec l’Office national de la météorologie.

L’Algérie dispose de 6 avions bombardiers d’eau pour lutter contre les incendies durant cet été 2023

Le ministre de l’Intérieur, Ibrahim Merad, a affirmé, il y’a quelques jours, que les autorités algériennes avaient pris des mesures anticipatives et préventives pour faire face aux incendies de forêt durant la saison estivale de cette année.

En effet, l’Algérie a conclu un contrat avec l’Amérique du Sud dans le cadre de l’acquisition de nouveaux avions bombardiers d’eau. Dans ce sillage, le ministre a souligné que l’Algérie dispose actuellement de 6 avions bombardiers au total, dont deux sont en phase d’essai.

