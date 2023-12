Droits TV CAN 2023 et JO 2024 : l’ENTV fait une importante annonce

À l’approche de la 34ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, les yeux des amateurs du football africain sont rivés sur l’événement footballistique continental le plus important et le plus attendu.

Couvrant l’événement, L’Établissement public de télévision a informé le public algérien du nombre de matchs qu’il diffusera.

Ainsi, la télévision publique, l’ENTV, a annoncé l’acquisition des droits de diffusion de 17 matchs de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023.

L’institution publique a déclaré que l’initiative prise par la direction de la télévision publique faisait suite à un suivi du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et à sa recommandation en faveur de la jeunesse algérienne.

L’ENTV a précisé que les 17 matchs, dont il dispose des droits de diffusion, seront retransmis sur les antennes de la chaine terrestre.

Par ailleurs, l’Établissement public de télévision a indiqué que le public algérien pourra suivre les résumés des autres rencontres du tournoi africain sur les autres chaînes nationales. Dans un autre registre, l’ENTV a annoncé l’acquisition des droits de diffusion des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris, l’été prochain.

التلفزيون الجزائري سينقل المباريات على القناة الأرضية كما سيبث ملخصات المباريات على القنوات الفضائية التلفزيون الجزائري تمكن أيضا من اقتناء حقوق بث الألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل وهذا على القناة الأرضية والقنوات الفضائية pic.twitter.com/LJ6UyQ4FMo — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) December 28, 2023

CAN 2023 : les Verts peaufinent leurs préparatifs

Sur demande du sélectionneur national, Djamel Belmadi, les deux rencontres amicales que la sélection algérienne de football disputera au Togo lors de son stage, se joueront à huis clos. En effet, l’APS explique que les Verts affronteront, respectivement, le Togo et le Burundi, à Lomé, capitale du Togo, sans présence du public.

« Si le Togo se présentera avec un effectif composé exclusivement de joueurs locaux, le Burundi affrontera l’Algérie avec un effectif au grand complet, soit avec les éléments évoluant à domicile et à l’étranger. Le Togo et le Burundi n’ont pu se qualifier à la CAN-2023. », lit-on.

🚨Sous la demande de Djamel Belmadi, tous les matchs avant la CAN se joueront à huis clos et ne seront donc probablement pas diffusés. pic.twitter.com/8ALy15Uy2L — ⭐️Squadra Khadra🇩🇿 (@Squadra213) December 26, 2023