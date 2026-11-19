Retard de vol, annulation et bagage cabine : les nouvelles règles du transport aérien arrivent. Dès le 23 octobre 2027, les passagers bénéficieront de remboursements automatiques sous 7 jours, d’un accessoire gratuit à bord et d’un délai de réponse de 30 jours imposé aux compagnies aériennes, tout en conservant leurs indemnités de 250 € à 600 € en cas de retard de plus de trois heures.

C’est officiel : l’Union européenne lance la première grande réforme des droits des passagers aériens depuis plus de 20 ans ! Bien que le nouveau règlement (UE) 2026/2202 soit entré en vigueur le 22 octobre 2026, la majorité de ses mesures ne s’appliqueront réellement qu’à partir du 23 octobre 2027. D’ici là, pas de changement pour vos réclamations : tout vol retardé ou annulé reste encadré par la réglementation historique de 2004.

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L’indemnisation reste comprise entre 250 euros et 600 euros

À compter du 23 octobre 2027, les droits des passagers aériens dans l’Union européenne connaîtront leur plus importante modernisation depuis 2004, tout en conservant le socle actuel d’indemnisation. En cas de retard supérieur à trois heures, d’annulation moins de 14 jours avant le départ ou de refus d’embarquement, les voyageurs continueront de percevoir 250 €, 400 € ou 600 €, désormais calculés sur la distance totale jusqu’à la destination finale. Sur les vols très long-courriers, les compagnies pourront toutefois réduire cette indemnité de moitié si elles proposent un réacheminement ou limitent le retard final à moins de quatre heures.

Pour la première fois, la loi définit explicitement les « circonstances extraordinaires » qui exonèrent les transporteurs de toute responsabilité indemnitaire. Cette liste non exhaustive englobe les conditions météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, les conflits armés, les passagers indisciplinés ainsi que les grèves externes (aéroports, contrôle aérien ou assistance au sol). Jusqu’ici, ces exceptions reposaient uniquement sur l’interprétation des juges européens.

En cas d’annulation, le remboursement devient automatique sous sept jours, sans démarche requise, et inclut désormais les frais facturés par les agences de voyages et autres intermédiaires. Les compagnies aériennes ne pourront imposer un avoir sans l’accord explicite du passager, et tout solde non utilisé devra être remboursé. Par ailleurs, si aucun vol de remplacement comparable n’est proposé dans les trois heures suivant une annulation, le voyageur pourra réserver son propre billet et réclamer un remboursement allant jusqu’à 400 % du prix initial.

Ce que la réforme change pour les réclamations et l’assistance aux voyageurs

La procédure de réclamation est également encadrée par des délais stricts afin d’éviter les parcours du combattant administratifs. Les compagnies devront envoyer automatiquement les instructions de réclamation par voie électronique dans les quatre jours suivant le vol, sans obliger le client à créer un compte ou à télécharger une application. Les passagers disposeront ensuite de neuf mois pour déposer leur dossier, et le transporteur aura 30 jours pour verser l’indemnité ou motiver son refus.

Côté assistance, les voyageurs bloqués à l’aéroport recevront des rafraîchissements toutes les deux heures et un repas après trois heures d’attente. La prise en charge de l’hébergement à l’hôtel reste obligatoire en cas d’attente nocturne, mais sera désormais plafonnée à trois nuits lorsque la perturbation échappe au contrôle de la compagnie. De plus, une règle encadre enfin les retards sur le tarmac : dans les aéroports de l’UE, les passagers devront pouvoir débarquer après deux heures d’immobilisation, sauf impératif de sécurité.

La réforme renforce également la protection des voyageurs vulnérables et met fin à certaines pratiques commerciales controversées. Les personnes à mobilité réduite qui manquent leur vol en raison d’une défaillance de l’assistance aéroportuaire auront droit à une indemnisation et à un réacheminement. En outre, les compagnies n’auront plus le droit d’annuler le vol retour d’un passager au seul motif qu’il n’a pas emprunté le vol aller (clause no-show).

Bagage cabine, correction de nom, choix de siège : les nouveaux services gratuits à bord

Les frais annexes subiront une cure d’amaigrissement notable au bénéfice des consommateurs. Chaque passager pourra emporter gratuitement un bagage personnel en cabine (petit sac ou sac à dos), et les plateformes devront afficher des tarifs incluant un bagage à main dès le début de la réservation. Fini également les frais pour corriger une faute d’orthographe sur un billet ou pour imprimer sa carte d’embarquement, tandis que les enfants de moins de 14 ans et les personnes handicapées seront placés gratuitement à côté de leur accompagnateur.

Ce texte est l’aboutissement d’un marathon législatif de plus de treize ans, initié par la Commission européenne en mars 2013 et débloqué après un accord entre les États membres et le Parlement en juin 2026. Approuvé massivement par les eurodéputés en juillet puis adopté en septembre 2026, ce règlement modifie le texte historique 261/2004 sans le remplacer.

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Cette période de transition d’un an laisse aux compagnies aériennes le temps nécessaire pour adapter leurs systèmes informatiques et commerciaux. En attendant l’entrée en application effective de ces nouvelles mesures le 23 octobre 2027, les voyageurs victimes de retards ou d’annulations restent entièrement protégés par les dispositions du règlement de 2004 actuellement en vigueur.

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