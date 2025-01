Droits des travailleurs : Tebboune prolonge la durée du congé maternité en Algérie

Le Conseil des ministres, sous la présidence du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, a adopté ce dimanche un projet de loi visant à prolonger la durée du congé de maternité. Cette décision s’inscrit dans le cadre des réformes sociales entreprises par l’Algérie pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le Conseil des ministres approuve un projet de loi pour prolonger le congé de maternité

Selon un communiqué de la Présidence, le projet de loi garantit aux femmes des droits égaux en termes de salaires et d’avantages. « Ce projet réaffirme l’engagement de l’Algérie à avancer sur la voie de l’égalité des genres », a déclaré le Président Tebboune. Il a également souligné les progrès réalisés dans ce domaine, ajoutant que cette initiative honore les contributions historiques des femmes algériennes, notamment durant la guerre de libération.

Le Président Tebboune a mis en avant le caractère national et unificateur de cette mesure. « Ce projet reflète les principes de la Déclaration de Novembre et reconnaît la participation essentielle des femmes dans la construction et la défense de la nation », a-t-il affirmé. Outre cette avancée majeure pour les droits des femmes, la réunion du Conseil des ministres a abordé d’autres sujets cruciaux pour le pays.

Priorités pour le mois de Ramadan

Avec l’approche du mois de Ramadan, des mesures spécifiques ont été discutées afin de prévenir toute perturbation sur les marchés. Le Président a insisté sur l’importance de surveiller la disponibilité des produits de première nécessité et de lutter activement contre la spéculation. « Les contrevenants feront face aux sanctions les plus sévères », a-t-il précisé, appelant à une vigilance accrue des autorités.

Un autre point essentiel abordé lors de la réunion a été le renforcement du dialogue social et du travail syndical. Le Président Tebboune a réitéré l’engagement de l’État à respecter les droits syndicaux tout en appelant à une réorganisation des syndicats selon les nouvelles réformes légales. « Des syndicats représentatifs et forts sont essentiels pour améliorer les conditions de travail dans tous les secteurs », a-t-il déclaré.

Validation de nouveaux accords

En fin de session, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi organique portant sur les compétences de la Cour des conflits, ainsi que des accords de coopération avec la Jordanie dans les domaines de l’industrie, du tourisme et des affaires sociales. Ces initiatives visent à renforcer les relations bilatérales tout en promouvant le développement économique.

En somme, cette réunion réaffirme l’engagement du gouvernement algérien à améliorer les conditions sociales, à renforcer l’égalité des genres et à anticiper les besoins de la population, notamment dans un contexte de réformes profondes et d’adaptations structurelles.