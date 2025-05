Droits des femmes : un nouveau guide juridique en place pour promouvoir l’égalité

Dans le cadre de ses efforts en faveur de l’égalité et de la justice sociale, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a annoncé, sous la direction de la ministre Soraya Mouloudji, la publication d’un nouveau guide juridique destiné à protéger et promouvoir les droits des femmes en Algérie. Ce document a été élaboré conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

L’Algérie s’engage pour ses citoyennes : publication d’un guide inédit sur les droits des femmes

Fruit d’un travail conjoint entre le ministère de la Solidarité nationale et celui de la Justice, ce guide vise à rendre plus accessibles et plus compréhensibles les textes de loi relatifs aux droits des femmes. Il s’inscrit dans une volonté de vulgariser les acquis juridiques et constitutionnels obtenus par les Algériennes à travers les différentes réformes législatives.

Parmi les principaux axes abordés, le guide met en avant le principe d’égalité entre les sexes inscrit dans la Constitution algérienne, ainsi que l’encouragement de la participation des femmes à la vie politique. Il accorde également une place importante à la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. À ce titre, il présente les dispositions juridiques mises en place pour prévenir et sanctionner les violences domestiques, les agressions et autres atteintes aux droits fondamentaux des femmes.

Soraya Mouloudji lance un guide pour protéger les femmes et promouvoir l’égalité

Le guide insiste aussi sur l’autonomisation économique des femmes, notamment celles vivant en milieu rural, en valorisant leur rôle dans le développement local et en encourageant l’entrepreneuriat féminin. Des dispositions liées au droit du travail, à la retraite, à l’accès à la formation, à la santé et à l’éducation y sont également détaillées.

Ce document aborde par ailleurs la lutte contre la discrimination et les discours de haine, en particulier ceux visant les femmes, tout en rappelant les droits spécifiques des femmes en situation de handicap, souvent confrontées à une double marginalisation.

À travers ce guide, le ministère entend offrir un outil de référence aux citoyennes, aux acteurs institutionnels et aux associations engagées dans la défense des droits des femmes. Il reflète une volonté politique claire de renforcer l’arsenal juridique en faveur de l’égalité et de la protection des femmes.

Le ministère invite toute personne souhaitant consulter le guide ou obtenir plus d’informations à se rendre sur le lien mis à disposition sur son site officiel.