Drogba s’est-il converti à l’Islam ? L’Ivoirien rompt le silence

Une folle rumeur a circulé hier soir sur les différents réseaux sociaux faisant état que la star du football ivoirien, Didier Drogba, s’est converti à l’Islam. L’ex-attaquant vedette des Eléphants et de Chelsea a réagi dans la foulée.

Tout a commencé lorsqu’une photo a circulé sur les réseaux sociaux où on pouvait voir Didier Drogba, en compagnie des amis, de confession musulmane. En effet, il a posé les mains levées au ciel comme le veut le rite islamique de l’invocation.

Le moins que l’on puisse dire, est que la photo s’est répandue comme une trainée de poudre sur les différents réseaux sociaux. Plusieurs médias algériens ont annoncé la conversion de Drogba à l’Islam. Croyant à véracité de la nouvelle, les Algériens se sont empressés de souhaiteur à la légende ivoirienne la bienvenue dans la religion islamique.

Ladite photo a fait le tour sur les réseaux sociaux au point que le concerné a dû faire une publication sur son compte officiel Twitter pour éclaircir l’opinion public. En effet, il a démenti formellement sa conversion à l’Islam.

« Cette histoire devient virale mais je n’ai pas changé de religion…J’ai juste rendu hommage à mes frères musulmans que je visitais dans mon village. Un moment de communion ». A écrit l’ex-buteur de la sélection ivoirienne et de Chelsea.

Voilà donc ce qui est désormais, clair, net et précis. Il est à rappeler que plusieurs stars mondiales de football ont annoncé leur conversion à l’Islam par le passé. On peut citer, entre autres, les trois français Nicolas Anelka, Franck Ribéry et Eric Abidal.

This story is going viral 😅 but I haven’t changed religion.

This was just me paying respect to my Muslim brothers i was visiting in my village. A moment of togetherness.

Much love and blessings to all 🙏🏾

— Didier Drogba (@didierdrogba) November 7, 2022