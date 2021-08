Drapeau national : le wali de Sétif rappelle les maires à l’ordre

L’image du drapeau Algérien sur les bâtiments et les institutions de l’État, fait parfois de la peine à voir. Certains drapeaux, à cause de la négligence et du laisser aller de certains responsables, changent parfois de couleur. Le blanc immaculé vire souvent au jaune délavé. Face à des constats de ce genre, le Wali de Sétif a rappelé aujourd’hui les maires de sa wilaya à l’ordre, allant même jusqu’à les menacer de poursuites judiciaires.

En effet, le wali de la wilaya de Sétif, Kamal Abla, a mis en garde aujourd’hui, le 30 aout 2021, les présidents d’APC de sa wilaya, contre le laxisme concernant la valorisation du drapeau Algérien. Selon Radio Sétif, le wali aurait même menacé de recourir à des poursuites judiciaires contre les maires qui feront preuve de négligence à l’égard de l’emblème national.

Le wali qui réprimande un maire

Toujours via Radio Sétif, le wali a révélé avoir adressé une réprimande à l’un des présidents d’APC, qui avait montré de la négligence dans l’entretien du drapeau national. Le wali de Sétif, avec cette dernière sortie médiatique, met le doigt sur un problème qui est connu par tous, mais sur lequel les autorités ont tendance à fermer les yeux.

Mis à part des institutions nationales dans la capitale Alger, les drapeaux Algériens qui flottent sur plusieurs bâtiments officiels dans les localités de l’arrière-pays, sont laissés en proie aux aléas du climat et du temps, donnant ainsi une image affreuse de la négligence des responsables et de l’insouciant fatalisme des citoyens.

En outre, le wali de Sétif a invité à une rentrée scolaire bien organisée, et il a souligné que les repas froids ne doivent pas être servis aux élèves. Ces derniers doivent aussi profiter des moyens nécessaires pour la saison hivernale, notamment le chauffage et le transport scolaire.