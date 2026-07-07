Drapeau marocain brûlé à Aubervilliers : des Algériens accusés, l’ambassade du Maroc porte plainte

Samedi, à la suite de la victoire du Maroc face au Canada (3-0), des individus auraient publiquement arraché, déchiré et brûlé un drapeau marocain dans le quartier des Quatre-Chemins. Des citoyens algériens seraient mis en cause dans cet incident.

Les images abondement relayées sur les réseaux sociaux auraient été filmées dans le quartier des Quatre-Chemins, au soir de la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Dans le quartier des Quatre-Chemins, situé entre Aubervilliers et Pantin (Seine-Saint-Denis), des supportrices marocaines accompagnées d’une poussette auraient été bousculées. Au même endroit, leur drapeau aurait été déchiré et brûlé par des supporters algériens.

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L’ambassade du Maroc en France porte plainte

Lundi, l’Ambassade du Maroc en France a dénoncé « les exactions commises le 4 juillet » au soir dans le quartier des Quatre-Chemins (Aubervilliers). S’appuyant sur des « preuves documentées et authentifiées », le Royaume souligne que son drapeau a été publiquement arraché, brûlé et déchiré par des individus dont les slogans revendiquaient l’origine algérienne.

« Avec la plus grande fermeté les incidents graves et indignes survenus dans la soirée du 4 juillet dans les quartiers des Quatre-Chemins, à Aubervilliers (…) Plusieurs éléments, documentés et authentifiés, montrent le drapeau du Royaume du Maroc arraché, brûlé et déchiré publiquement par des individus scandant des slogans indiquant leur origine algérienne« , lit-on dans le communiqué.

Par ailleurs, l’ambassade du Maroc a annoncé avoir porté plainte, après la publication d’une série de vidéos sur l’incident présumé.

Alors que des supporters marocains 🇲🇦 fêtaient pacifiquement la victoire de leur pays à Paris, des algériens 🇩🇿 venus les provoquer ont volé un drapeau marocain pour le brûler et le jeter par terre. Le régime algérien travaille depuis des mois pour importer le conflit… pic.twitter.com/JR0WFEkxTu — Chawki Benzehra شوقي بن زهرة (@ChawkiBenzehra) July 4, 2026



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« Des vidéos mises en ligne directement par les auteurs »

Les vidéos de la profanation ont été massivement partagées en ligne. Selon les éléments disponibles, certaines d’entre elles auraient été mises en ligne par les coupables présumés eux-mêmes.

L’ambassade du Maroc a indiqué avoir rassemblé plusieurs preuves « documentées et authentifiées », qu’elle a ensuite transmises aux forces de l’ordre. Ces éléments montreraient des supporters algériens en train de tenir des « propos haineux et xénophobes ».

#CDM2026

Outrage au drapeau et incitation à la haine:

L’Ambassade du Maroc porte plainte (Communiqué) et condamne avec la plus grande fermeté les incidents graves et indignes survenus dans la soirée du 4 juillet 2026 dans le quartier des Quatre-Chemins, à Aubervilliers -93-… pic.twitter.com/kAUDLfRtX1 — Ambassade du Royaume du Maroc en France 🇲🇦 (@AmbaMarocFrance) July 6, 2026



Ces tensions surviennent après l’agression, largement médiatisée à travers le monde, d’un jeune supporter algérien, Wassim, par des supporters marocains à Boston, notamment lors de la Coupe du monde, un acte que les autorités marocaines n’ont même pas condamné.

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