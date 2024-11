Drame scolaire évité de peu : La réactivité d’une enseignante sauve la vie de 10 élèves à Bouira

Une dizaine d’élèves d’une école primaire de Bouira ont été transportés d’urgence aux urgences de l’hôpital Mohamed Boudiaf, ce lundi en fin d’après-midi. Les victimes, des élèves de 4ème année primaire, ont été intoxiquées au monoxyde de carbone provenant d’un chauffage.

Constatant les symptômes de nausées et d’évanouissements chez plusieurs élèves, l’enseignante a immédiatement alerté les secours. Les services de la protection civile se sont rendus sur place et ont évacué les élèves vers l’hôpital où ils ont reçu les premiers soins. L’ensemble du personnel médical a été mobilisé pour faire face à cette situation d’urgence.

Les parents des enfants s’étaient rendus en masse à l’hôpital, certains d’entre eux rappelant les conditions déplorables de l’école Mohamed Belabbas, située dans le quartier Ouled Bellil à Bouira, et regrettant que leurs alertes répétées soient restées sans réponse.

Dix élèves intoxiqués au CO2 dans une école de Bouira

Il est à noter que cet incident intervient moins d’une semaine après une journée de sensibilisation organisée par les services de la protection civile de Bouira à l’intention des enseignants. Cette formation, axée sur les risques majeurs, notamment les accidents domestiques liés au gaz, a permis aux enseignants de développer une vigilance accrue face à ce type de situation.

Fort heureusement, la réactivité de l’enseignante a permis d’éviter le pire. Cet événement rappelle l’importance de la prévention et de la formation dans la protection des plus vulnérables.

En effet, cet incident vient malheureusement s’ajouter à une longue liste d’accidents similaires survenus dans les établissements scolaires algériens.

L’année dernière, le dramatique effondrement du toit de l’école primaire Sayeh Rahou à Oran a rappelé de manière tragique l’urgence d’une remise à niveau des infrastructures scolaires.

Plus récemment, plus de 80 élèves d’une école de Mascara avaient été victimes d’une intoxication alimentaire massive après avoir consommé un repas à la cantine. Ces événements récurrents témoignent d’un problème systémique lié à la maintenance et à l’entretien des établissements scolaires.

Il est urgent de prendre des mesures concrètes pour améliorer les conditions d’étude et garantir la sécurité de tous dans les écoles.