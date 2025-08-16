Drame routier – Chute d’un bus dans Oued El Harrach : Tebboune décrète un deuil national d’un jour

Un terrible accident de la route a endeuillé l’Algérie ce vendredi 15 août 2025. En fin d’après-midi, un bus de transport de voyageurs a dérapé avant de basculer du haut d’un pont dans l’Oued El Harrach à Alger. Le bilan de cette tragédie est particulièrement lourd. En effet, il a coûté la vie à pas moins de 18 personnes, tandis que 24 autres ont été blessées, selon les services de la Protection civile.

L’annonce de ce drame a provoqué une onde de choc à travers tout le pays. Face à l’ampleur de la tragédie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décrété un deuil national d’un jour à partir de vendredi soir. Dans un communiqué, la Présidence de la République a précisé que l’emblème national sera mis en berne en hommage aux victimes.

Le chef de l’État a exprimé sa profonde tristesse et adressé un message de compassion aux familles touchées. « C’est avec une profonde affliction que je me recueille sur l’âme de nos concitoyens décédés dans ce tragique accident. En cette douloureuse épreuve qui nous a tous endeuillés, je tiens à présenter mes sincères condoléances et ma profonde sympathie aux familles des victimes, priant Allah Tout-Puissant d’accorder aux défunts sa miséricorde, de les accueillir en Son vaste paradis et d’apporter patience et réconfort à leurs proches », a écrit le président Tebboune.

Dans une déclaration accordée à l’APS, le commandant Nassim Bernaoui, sous-directeur des statistiques et de l’information à la Direction générale de la Protection civile, a indiqué que « deux blessés, se trouvant dans un état critique, avaient reçu les premiers soins sur place avant leur évacuation vers l’hôpital le plus proche ». Le même responsable a aussi fait part « du transfert des dépouilles des victimes vers la morgue du même établissement ».

Dès l’alerte donnée, les unités de la Protection civile se sont dépêchées sur les lieux de l’accident à 17h46, déployant un dispositif d’envergure. En effet, l’opération de sauvetage a compté la mobilisation de pas moins de 16 plongeurs spécialisés, 25 ambulances, deux camions d’intervention, quatre embarcations semi-rigides ainsi qu’une équipe de recherche et d’intervention.

Peu de temps après l’accident, une importante délégation officielle s’est déplacée sur les lieux pour suivre de près les opérations de secours. Elle comptait le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, le ministre de l’Intérieur, Brahim Merad, le ministre des Transports, Saïd Sayoud, le ministre de l’Hydraulique, Taha Derbal, le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Bourelaf, le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badaoui, ainsi que le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi.