Drame routier à Médéa : un grave accident fait plusieurs victimes

Les accidents de la route ne sont pas sans conséquences, et malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les autorités comptabilisent encore de nouveaux blessés et morts toutes les semaines.

L’accident a eu lieu hier au sud de Médéa, plus précisément sur la Route Nationale n°1 au lieu-dit Ain Sebaa dans la municipalité de saneg.

C’est à 22:00 que quatre voitures et un camion se sont rentrés dedans. La collision n’a pas été sans conséquences, les autorités compétentes comptabilisent donc six morts et quatre blessés.

Compte tenu de la gravité des blessures, les victimes ont dû être évacuées et transférées vers l’hôpital Ksar el-Boukhari pour qu’ils puissent bénéficier des soins nécessaires.

Suite à ça, le parquet de la République près le tribunal de Ksar el-Boukhari a instruit l’ouverture d’une enquête. En effet, c’est auprès de la gendarmerie nationale qu’une enquête approfondie sera ouverte afin de mettre la lumière sur les circonstances exactes derrière ce terrible accident.

Selon les dernières informations communiquées par le procureur de la République près du même tribunal, l’accident a été causé par le comportement du camionneur. Il n’a pas agi correctement, et n’a pas pris les précautions nécessaires en contournant la ligne continue.

El Bayadh : le renversement d’un bus fait plusieurs victimes

L’événement précédent n’est pas isolé, et les accidents de la route quelque soit leur cause sont nombreux. Ce jeudi 20 octobre 2022 à 18:30, un autobus s’est renversé au niveau de la route nationale 1 d’El Bayadh.

Selon le média arabophone El Khabar, la protection civile a apporté plus d’informations par rapport à l’accident. À cause de cette collision, onze personnes ont été blessées, tous âges confondus.

L’unité secondaire d’El Abiodh Sidi Cheikh ainsi que celle de Berzina sont donc intervenues afin de porter secours à l’ensemble des blessés.