Drame routier à Khenchla : un accident fait 4 morts et 3 blessés

Ce soir, une tragédie a frappé la route nationale 88 reliant les wilayas de Khenchela et de Batna en Algérie. En effet, un accident de la route entre deux voitures : une Passat et une Kia, a fait quatre morts et 3 blessés.

De ce fait, les victimes ont été immédiatement transportées à l’hôpital Hihi Abdelmadjid de la ville de Kais, où les blessés ont reçu des soins médicaux en urgence. Tandis que les victimes décédées ont été prises en charge par les services de la Protection civile de Kais. Dans le détail, les personnes décédées ont été transférées à la morgue de l’hôpital susmentionné.

Dans ce sillage, on notera qu’il est question de quatre hommes décédés. Ceux-ci sont âgés entre 30 et 48 ans. Il convient de préciser, par ailleurs, que les autorités ont ouvert une enquête sur cet effroyable accident. En effet, ledit l’accident est survenu en raison d’un dépassement dangereux, indique une source médiatique arabophone dans son nouveau numéro d’aujourd’hui.

Terrorisme routier en Algérie : les cas de décès se multiplient

Cet accident de route est une tragédie qui souligne l’importance de la prudence et du respect des règles de sécurité routière. Effectivement, les conducteurs doivent être conscients des risques encourus sur les routes et prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer leur propre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route.

Malheureusement, malgré les efforts déployés par les autorités responsables pour sensibiliser les conducteurs sur la dangerosité des infractions, notamment la vitesse, les cas d’accidents se multiplient. En fait, le bilan dévoilé reflète une réalité effroyable qui menace la vie de centaines d’innocents.