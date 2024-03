Drame routier à Béjaia : un accident provoque le décès de 8 personnes

Ce matin, un accident de la route tragique sur la route nationale à Akbou dans la wilaya de Bejaia, a coûté la vie à huit personnes.

Selon un communiqué de la Direction Générale de la Protection Civile, l’intervention a eu lieu à 10h35. L’accident impliquait un camion et une voiture. L’accident a malheureusement entraîné le décès de huit personnes, dont sept hommes et une femme.

Des membres de la gendarmerie nationale, stationnés à Sidi Aïch, sont sur place pour faciliter la circulation et prendre les mesures nécessaires.

La gendarmerie nationale exhorte les conducteurs à réduire leur vitesse et à maintenir une distance de sécurité.

