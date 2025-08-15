Drame routier à Alger : 18 morts et plusieurs blessés après la chute d’un bus du haut d’un pont

Un tragique accident de la circulation a endeuillé la capitale en fin d’après-midi. Dix-huit personnes ont perdu la vie et neuf autres ont été blessées, dont deux grièvement, après qu’un bus de transport de voyageurs a chuté d’un pont dans la commune de El Harrach.

Selon la Protection civile, l’accident s’est produit vers 17h45, lorsque le véhicule, pour des raisons encore inconnues, a dévié de sa trajectoire avant de basculer dans le lit de l’oued Mohammedia, en direction du quartier de l’Air Beau. Les blessés ont été pris en charge et transférés vers l’hôpital local, tandis que les dépouilles des victimes ont été acheminées vers la morgue de la même structure sanitaire.

D’importants moyens ont été mobilisés pour les opérations de secours : 25 ambulances, 16 plongeurs et 4 semi-rigides ont été déployés sur les lieux. Les interventions étaient toujours en cours en début de soirée.

Un bilan routier alarmant à l’échelle nationale

Cet accident vient alourdir un bilan déjà préoccupant en matière de sécurité routière en Algérie. Selon les dernières données de la DGSN et de la Gendarmerie nationale, plus de 2 500 personnes ont perdu la vie sur les routes algériennes en 2024, et près de 20 000 ont été blessées.

Les causes principales identifiées restent l’excès de vitesse, le non-respect des distances de sécurité, l’imprudence au volant et, dans certains cas, l’état des infrastructures routières. Les accidents impliquant des bus et camions sont particulièrement meurtriers, notamment sur les grands axes reliant les wilayas.

Face à cette situation, les autorités rappellent régulièrement l’importance du respect du code de la route, mais les campagnes de prévention peinent encore à inverser la tendance. Des appels à renforcer le contrôle routier et à améliorer la formation des conducteurs se multiplient.

La sécurité routière : un enjeu de société

Au-delà des chiffres, chaque accident est une tragédie humaine qui bouleverse des familles et des communautés entières. La sécurité routière est désormais considérée comme une priorité nationale, au même titre que la santé publique.

Les experts soulignent qu’une approche globale est nécessaire : modernisation des routes, durcissement des sanctions contre les infractions graves, généralisation de la ceinture de sécurité, mais aussi campagnes de sensibilisation ciblant les jeunes conducteurs.

Cet accident dramatique rappelle, une fois de plus, que la route reste l’un des dangers majeurs du quotidien en Algérie. Réduire le nombre de victimes passe par une mobilisation collective, où conducteurs, autorités et citoyens doivent agir ensemble pour que ces tragédies ne soient plus une fatalité.